“2-30-100”, así es la estrategia del IMSS para mejorar la salud en Chiapas este 2025

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha presentado la estrategia “2-30-100” que busca mejorar la salud en el estado de Chiapas este 2025, donde buscará realizar 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar.

Fue durante el informe de actividades del titular del órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en el estado de Chiapas y en presencia del gobernador Eduardo Ramirez Aguilar qué la gestión de Zoé Robledo ha sido destacada ya que ha logrado transformar de raíz el funcionamiento y organismo de salud pública.

La gestión de Zoé Robledo ha sido destacada ya que ha logrado transformar de raíz el funcionamiento y organismo de salud pública/Créditos: IMSS

Así comienza la estrategia “2-30-100” para el estado de Chiapas

Desde el Teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Zoé Robledo señaló que en Chiapas el IMSS ha incrementado su atención de 840 mil derechohabientes en 2018 a un millón 036 mil en la actualidad, un aumento de 200 mil personas; así mismo destacó como el salario base de cotización de los trabajadores ha crecido de 308 a 543 pesos diarios en seis años, reflejando una mejora en la calidad del empleo y la necesidad de ampliar la infraestructura del Instituto en la región.

En su mensaje, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció al director general del IMSS, Zoé Robledo, porque en su gestión ha logrado transformar de raíz el funcionamiento y la operatividad de este organismo de salud pública.

“Es el proyecto más ambicioso que tiene la Cuarta Transformación: primero, la consolidación del IMSS y, posteriormente, el IMSS-Bienestar. Será un legado que vas a dejar a México. Y qué bueno que nos ha tocado construirlo juntos en este segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó Eduardo Ramirez Aguilar.

Se invirtieron 12.1 millones de pesos en equipamiento médico avanzado, con ello se mejoraron los servicios en las unidades de Segundo Nivel de atención de Huixtla, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez./Créditos: IMSS

También expuso que el Hospital 14 de Septiembre en Tuxtla Gutiérrez, con una inversión de 3 mil 318 millones de pesos y un avance del 90 por ciento, contará con 144 camas y 360 especialistas; donde se destinaron 14 millones de pesos para estudios de preinversión en hospitales en Comitán y Ciudad Acayucan; y se invirtieron 222 millones de pesos en la mejora de Centros de Seguridad Social y la construcción de nuevas guarderías en Tuxtla y Tapachula.

También se invirtieron 73.5 millones de pesos en el Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 15 de Tonalá y 50.9 millones de pesos en el HGSZ No. 19 de Huixtla.

De igual manera se mencionó que el IMSS en la entidad redujo las quejas en un 40.5 por ciento y obtuvo el primer lugar nacional en fiscalización y el quinto en incorporación, lo cual generó ingresos de 5 mil 263.8 millones de pesos, además dieron salida a 30 nuevas ambulancias para reforzar la atención médica en la entidad.