Shia LaBeouf y los looks con los que conquista la moda masculina

La moda masculina ha comenzado a ganar terreno en todos los aspectos imaginables y son los famosos más importantes del momento quienes dictan cuáles son las tenencias a seguir, pues así como Bad Bunny, Harry Styles o Alejandro Speitzer han roto estereotipos al usar colores y prendas que socialmente son para mujeres, hay otros que con su imagen han demostrado que se pueden lucir todo tipo de tendencias hasta encontrar un estilo personal, entre ellos destaca el actor Shia LaBeouf.

Y es que no todo en la moda masculina se trata de romper géneros, pues el truco está en encontrar las prendas y combinaciones que ayuden a mantener la comodidad y la seguridad, sobre todo la última de ellas, que es la que definirá si algo te luce bien o no, según la confianza con la que lo lleves puesto. Ahora todos los ojos están puestos en Shia LaBeouf y más allá de sus escándalos con Olivia Wilde, los amantes de la moda lo consideran como el nuevo ícono varonil con una estética bastante sencilla y fácil de recrear.

Así que si has observado los looks del protagonista de "Transformers" y su estética te parece perfecta, hay muchas cosas que debes de saber de ella, pues es muy fácil de recrear, ya que sólo se necesitan básicos del guardarropa. Se trata del estilo normcore que cada vez es más común ver tanto en hombres como en mujeres y el resultado es perfecto para quienes buscan una imagen discreta y atemporal, pero que no por ello tengan que sacrificar las tendencias del momento.

(Foto: IG @shia_labeouf_spain)

¿Qué es el estilo normcore?

El estilo normcore, de la unión de "normal" y "harcord", ha ido ganando popularidad entre la moda y su característica principal es que es una tendencia unisex que es una de las más fáciles y sencillas de crear, pero no por eso pierde su esencia en la que destaca un lado cómodo y atractivo, justo apostando por lucir lo más normal posible y fuera de lujos, es por ello que no sorprende ver a Shia LaBeouf con prendas manchadas de pintura o rotas.

La mejor parte es que esta estética se puede lograr con básicos del guardarropa como jeans, camisetas, sudaderas, camisas de botones y otras prendas de mezclilla, así como tenis para deporte y botas. Por supuesto, accesorios como gorras son básicas para lograr una imagen más relajada, desenfadada e informal.

(Foto: IG @shia_labeouf_spain)

5 looks con los que Shia LaBeouf ha demostrado ser el ícono de la moda masculina

Y si hay alguien que ha logrado todo lo anterior que la mejor forma es precisamente el actor, quien en toda ocasión impone moda con sus icónicos looks. Otro aspecto que es importante resaltar es que en el normcore se pueden llevar tonos neutros, tierra y oscuros; sin embargo, no es una tendencia que esté peleada con el color y tal como lo ha demostrado el también productor, se pueden llevar los tonos más brillantes y vibrantes.

(Foto: IG @shialabeouf.outfits)

Lo anterior es perfecto para agregar otras tendencias de cada temporada, el ejemplo perfecto es que durante el verano y el otoño los colores neón, en especial el fucsia, se han robado todas las miradas y el propio Shia LaBeouflos los ha lucido en su estética, aunque no por ello se rompe con esa imagen discreta. Si buscas inspiración para lucir a la moda y buscas un estilo más relajado, te dejamos algunos de sus mejores looks.

(Foto: IG @shialabeouf.outfits)

Las bermudas son una de las prendas más comunes en la estética del actor y lo ideal es tenerlas en todos los colores posibles, pues siempre pueden salvarte de una emergencia y crear looks monocromáticos o aquellos más coloridos, pues no es sorpresa ver al protagonista de la serie "Even Stevens" con camisetas con estampados o camisas de botones en las que el diseño tropical se hace presente.

(Foto: IG @shialabeouf.outfits)

Asimismo, en las camisetas se puede agregar el toque de color, un ejemplo es el azul eléctrico con el que es común ver al famoso de 36 años; para looks informales como estos también se pueden agregar un par de tenis negros con calcetas blancas, un detalle que te hará lucir el mejor estilo.

(Foto: IG @shialabeouf.outfits)

Por supuesto, no todo se trata de las prendas anteriores y los jeans son necesarios para conseguir verte como Shia LaBeouf, algunas ideas son llevarlos en los colores clásicos de la mezclilla, en los más oscuros e incluso en colores como el café o el azul, la idea es buscar todos los diseños que representen tu estilo.

En cuanto a las sudaderas, lo ideal para lograr la tendencia normcore es lucirlas con capuchas que ayuden a lograr una imagen más natural; mientras que para los días más fríos se pueden lucir chamarras y en ellas agregar el toque de color del look, siempre cuidando la paleta de colores.

(Foto: IG @shialabeouf.outfits)

Finalmente, es importante prestar atención a los accesorios, ya que en esta moda masculina lo ideal es no lucir joyas lujosas, sino detalles simples como relojes, lentes oscuros y gorras.

