Yalitza Aparicio conquista al usar la tendencia normcore con jeans anchos y rotos

La tendencia normcore es una de las preferidas por decenas de famosas para sus días de descanso, ya que con ella es posible lograr una imagen casual y arreglada, pero que no se requiere de mucho esfuerzo, pues se puede crear con básicos del guardarropa y si bien es cierto que combinaciones hay muchas, la que ha lucido Yalitza Aparicio conquistó el Internet, ya que crea el balance perfecto de lo anterior con un estilo relajado.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de "Roma" compartió una foto junto a Gaby Cartol y Mabel Cadena, y aunque el encuentro por sí mismo causó sensación, no fue lo único en llamar la atención. Y es que desde su salto a la fama, Yalitza Aparicio ha logrado colocar su estilo personal como uno de los favoritos de los fans y en esta ocasión no decepcionó al sumarse a la tendencia de jeans anchos y rotos.

Sin embargo, la próxima estrella de "Mujeres asesinas" marcó la diferencia e impuso moda al lograr una imagen totalmente diferente, ya que actualmente los jeans anchos se pueden llevar con cualquier look y tener resultados elegantes, algo en lo que la famosa de 28 años es experta. Por supuesto, no siempre hay que llevar la formalidad y para aquellos días en los que se apuesta por la comodidad, no hay mejor opción que el normcore, mismo que es fácil de recrear y a pesar de estar formado sólo con los básicos del guardarropa, también es ideal para ayudar a presumir el mejor estilo.

En esta ocasión, la también youtuber conquistó a todos con este icónico look en el que transformó unos jeans holgados y rotos en la propuesta más sensacional y atemporal, pues si ben es perfecta para usar durante el verano, también es común llevarla durante el otoño, invierno e incluso en la primavera. De hecho, propuestas como estas son magníficas para quienes prefieren dejar el glamour para otros momentos y tener una imagen sencilla la mayor parte del tiempo.

Yalitza Aparicio es uno de los íconos y referentes de la moda más importantes del país. (Foto: IG @yalitzaapariciomtz)

Cabe destacar que la sencillez no es opuesta a la moda, sobre todo cuando se llevan varias tendencias del año que, en el caso del look anterior destacan los jeans rotos, prendas oversise y tenis blancos que, en conjunto, dan el resultado perfecto para causar sensación sin importar la temporada.

De acuerdo con la reciente cátedra de moda que dejó Yalitza Aparicio, los pantalones de mezclilla rotos son perfectos para el verano, pero se debe cuidar que sean de tiro alto para que así se armonice la imagen; mientras que para tener un estilo más casual, unos tenis blancos y de plataforma marcan la diferencia y ayudan a estilizar la figura. Por otro lado, una sudadera corta en oversize y arremangada es perfecta para lucir más casual y cómoda, pero sin perder el estilo.

