Enfermera "curvilínea" es discriminada en su trabajo por usar ajustado uniforme; ella defiende su cuerpo

Erika Díaz, enfermera de 22 años, se volvió viral luego de alzar la voz y asegurar que está harta que cada que intenta hacer contenido en redes sociales sobre su trabajo porque constantemente le dicen que “viste inapropiadamente” su uniforme, pero ella asegura que ella sólo usa su ropa y tener pechos y caderas grande para nada es “inapropiado”.

La trabajadora de la salud de Texas subió un clip en el que habló sobre esta situación y rápidamente se volvió tendencia, "Algunas personas solo tienen un problema con mi cuerpo… Soy baja y pequeña… Pueden decir que mi cuerpo es falso todo lo que queráis, no lo es. Pregúntame sobre mis problemas de espalda", mencionó.

"Literalmente tengo 2 trabajos, soy voluntaria y todavía estoy estudiando. Estoy dedicando mi vida a la mejora de los demás y las opiniones de cualquiera son irrelevantes", añadió.

Aseguró que ella viste el uniforme como se debe. Foto: Especial.

Acusa machismo entre sus seguidores

Díaz se defendió de los críticos que sugieren que su atuendo no era "profesional" y que solo debería comprar una talla "más grande". "Literalmente no estoy usando maquillaje, me hago las uñas o me peino", respondió Erika.

Algunos de sus seguidores también abogaron por ella y aseguraron que lo único que hace es existir, puesto que si tuviera senos más pequeños no pensarían que es “inapropiada”. Otros más aseguraron que comprar una talla más grande no resuelve nada, puesto que aún así seguirán hablando de ella.

La chica ahora tiene 25 mil seguidores en Instagram y miles en TikTok; en sus cuentas sube contenido más personal, como sus mejores outfits.

SIGUE LEYENDO...

Mujer pide comida a domicilio e inicia una relación con el repartidor

Joven va a un buffet y le cobran el doble por comer demasiado | VIDEO