Celebra quinceañera fiesta con temática del Juego del Calamar | VIDEO

Ya quedaron atrás los quince años temáticos del América, Harry Potter o los Caballeros del Zodiaco: ahora lo más innovador es incluir algunos de los personajes del Juego del Calamar.

Al menos eso es lo que parece pensar la hermana de la creadora de contenido Fátima Perales, quien compartió que la joven eligió la temática de la popular serie de Netflix para uno de sus bailes de XV años.

En un video compartido en la red social TikTok, se puede ver a tres de los icónicos personajes de la serie coreana bailar uno de los temas que aparecen en la segunda temporada del programa.

La publicación rápidamente se hizo viral en la plataforma, donde no faltó el reconocimiento para la originalidad de la coreografía, mientras otros usuarios pidieron que no se eliminara a quienes no quisieron bailar como en la serie.

Fanáticos del Juego del Calamar

Sin embargo, no es la primera vez que la creadora de contenido muestra la verdadera pasión que siente ella y su familia por la producción de Netflix, puesto que compartió otros videos en donde juega con ellos al ritmo de las canciones del Juego del Calamar.

Las dos primeras temporadas de la popular serie, que estuvo en los primeros lugares de la plataforma de streaming durante sus semanas de estreno, están disponibles en Netflix, mientras que la tercera y última temporada llegará el próximo 27 de junio.

Sigue leyendo:

Netflix revela la FECHA de ESTRENO de El Juego del Calamar 3, ¿qué se sabe sobre la nueva temporada?

Jorge Medina y Josi Cuen sorprenden a una hermosa quinceañera que acudió a su concierto con todo y vestido: VIDEO