Colores neón se apoderan de la moda y así se deben combinar

Los colores neón vienen con todo para la temporada primavera-verano 2022 y en redes sociales ya están causando sensación, sobre todo tras los magníficos looks que famosos presumieron en Nueva York durante la Fashion Weeek, en la que también se presentaron las tendencias que marcarán la moda en otoño-invierno.

Pero de lo que nadie deja de hablar es que estos tonos neones brillantes estarán presentes tanto en ropa, calzado y accesorios, lo mejor es que las ideas para crear looks destacan por una imagen totalmente llamativa al agregar más de un color, por supuesto, siempre siguiendo las recomendaciones para lucir espectacular.

Es por ello que te contamos todo lo que debes de saber de esta nueva tendencia ideal para lucir en la mejor temporada del año como toda una experta en moda.

(Foto: @grandcentralpartnership)

Elige tu paleta de colores

La idea más sencilla e ideal para las personas más extravagantes y arriesgadas es combinar más de un color en un mismo look y repetir uno de ellos en alguna prenda, por supuesto, el consejo estrella es lucir los colores neón en máximo dos piezas que pueden ser en la ropa o accesorios.

Para crear este look no hay nadie mejor que Caroline Vazzana, quien se ha convertido en la sensación de redes sociales por sus acertados looks. En este ejemplo, usó un pantalón con estampado de flores en el que destacan colores como el rosa, morado, naranja, verde y blanco que combinó con una blusa, zapatos y bolso fucsia; mientras que para el toque neón lució un abrigo de peluche naranja.

(Foto: @cvazzana)

Luce dos prendas neón con tonos oscuros

El secreto para lucir espectacular con la ropa y accesorios neón es llevar máximo dos colores en el look y para ello tienes dos opciones, la primera es escoger una base que te ayude a combinarlo con otro tono, por ejemplo, rosa y azul. A partir de este punto, todo lo que conforme tu atuendo debe seguir estas tonalidades.

(Foto: @madameshow)

La segunda idea es tomar dos tonos diferentes neones y combinarlos con otras prendas o accesorios oscuros. El ejemplo perfecto es combinar vestidos neón con botas negras, o bien, algún suéter brillante con un pantalón oscuro que siga la paleta de colores que ya elegiste.

(Foto: @clivecadillo)

Looks monocromáticos

Y si no quieres pasar desapercibida, los looks monocromáticos son para ti y aquí las reglas son muy claras, ya que sólo hay que escoger el mismo tono para todo el atuendo y elegir, cuando menos una pieza de otro color, pero que se pierda fácilmente con la base.

Una idea es este atuendo de pantalón con chaqueta rosa con una blusa, zapatos y accesorios anaranjados con los que sin duda lucirás espectacular.

(Foto: @bellanaijastyle)

Colores neón en accesorios

La última opción que resulta perfecta para las personas más discretas o para comenzar a sumarse a la tendencia es llevar los colores neón en accesorios, pues es una de las formas más sencillas para combinar y además puedes mantener tu propio estilo sin perderte las últimas tendencias de moda.

(Foto: @jacquemus)

