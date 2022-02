Moda: El cuero se queda para las tendencias primavera-verano, así debes combinarlo

El cuero se ha convertido en el material favorito para llevar ya sea en la ropa o en accesorios, pues desde hace unos meses famosas como Kourtney Kardashian lo pusieron en tendencia y todo parece indicar que seguirá como el preferido para usar para todo lo que resta del año.

Pues nadie está listo para dejar de usarlo y prueba de ello es que no sólo dominará la temporada primavera-verano, sino que durante la Fashion Week en Nueva York las grandes firmas de moda lo establecieron como la tendencia que prevalecerá hasta otoño-invierno 2022.

Y si aún no te decides a agregar alguna prenda de cuero a tu guardarropa, esta es la señal, ya que no te puedes quedar fuera de lo que será la moda para este año y además le dará un toque extra a cada uno de tus looks; mientras que para las personas más atrevidas un outfit monocromático solo con prendas de este material será ideal.

A continuación te compartimos todo lo que debes de saber sobre cómo se debe usar y en qué tipo de ropa tanto para la temporada primavera-verano, como para el resto del año. Así que atrévete a dar el primer paso y renovar tu look.

(Foto: @caitlinarigreen)

Faldas y vestidos

Una primera idea para lucir con estilo el cuero es en una falda de tubo o los vestidos ajustados, aunque puedes apostar por diseños atrevidos que a pesar de ser largos, dejen al descubierto gran parte de las piernas.

Asimismo, si no eres amante de este material, pero quieres sumarte a la tendencia, puedes combinar texturas, como el peluche o las plumas si es que hablamos de la temporada invernal. De lo contrario, para primavera-verano, puedes lucir playeras lisas que te ayuden a mantener fresco el cuerpo y que además dan un toque magnífico.

(Foto: @samyck)

En pantalones

Los pantalones son sin duda una de las prendas en las que más se verá esta tendencia, sobre todo en colores neutros como el negro o los cafés y lo mejor de todo es que resulta perfecto para que lo lleven tanto las mujeres como los hombres en un estilo formal o del street style.

En cuanto al tipo de corte, el 2022 está cargado de propuestas que van desde los skinny hasta los acampanados y por supuesto, los pantalones cortos y shorts.

(Foto: Especial)

Con un top

Los tops no podían faltar para primavera-verano y una forma muy sexy de lucirlos es precisamente con el cuero y la mejor forma para combinarlos es optar por looks monocromáticos en el que esta textura se convierta en la gran protagonista ya sea con faldas largas o pantalones ajustados.

Sin embargo, una alternativa más es usar un top con jeans, una de las apuestas más clásicas y fáciles de lograr.

(Foto: @rottendove)

Botas altas

En el calzado este material también estará muy presente y se puede llevar con toda la comodidad mientras las bajas temperaturas aún prevalecen en gran parte del mundo. Aunque si lo que buscas es una combinación perfecta, puedes buscar sandalias o tenis.

Otros accesorios más con los que te puedes sumar a esta tendencia son los bolsos y carteras de mano, pues durante la Fashion Week en Nueva York se han visto mucho estas piezas.

(Foto: @clairesulmers)

Chaquetas y abrigos

Si siempre has amado las chaquetas de cuero no hay mejor momento para lucirlas que este 2022, pues además de un toque rockero, te harán lucir al último grito de la moda. Asimismo, se suman los abrigos largos en colores como el negro o el café.

Al estar tan presentes para estas dos temporadas, una recomendación es combinar texturas y si llevas un abrigo de cuero, optar por otros materiales en el resto del look, o bien, si el cuero está en el pantalón, el abrigo se puede usar tanto con otros colores como con otro tipo de tela.

(Foto: @statemgmt)

