Alpargatas, la tendencia que no puede faltar esta temporada, según Cynthia Rodríguez

Las últimas tendencias de moda del año tienen a las alpargatas en la mira de todos, pues se trata del calzado perfecto para usar en cualquier ocasión y con el cual mantener la comodidad sin que por ello se tenga que sacrificar el estilo. Aunque esta tendencia se les ha visto mucho a la reina de España, Letizia, y a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ahora la guapa mexicana Cynthia Rodríguez ha confirmado que no sólo la realeza es digna usar de este tipo de zapatos.

Por supuesto, Cynthia Rodríguez las ha usado con el estilo con el que se ha coronado como la famosa mexicana mejor vestida y la mejor parte es que además de tener un resultado muy estiloso, es magnífico para mantener una imagen sencilla y llena de comodidad al hacer de unos skinny jeans y una camisa de botones los complementos perfectos para las alpargatas. Y es por ello que desde ya se puede adelantar que estos serán los zapatos que dominen lo que resta del verano y prevalecerán durante la temporada otoño-invierno 2022-2023.

Así que si quieres lucir a la moda y lucir como una famosa o como toda una royal, debes tener las alpargatas como un básico del guardarropa, ya que ayuda a que cualquier look luzca elegante y ayudarán a ganar a la figura unos cuantos centímetros extras son tener que recurrir a los stilettos. Es importante recordar que al tratarse de un calzado muy versátil y elegante, no sólo se puede llevar con jeans o vestidos, sino también usar en la oficina sin romper el código de vestimenta.

Cynthia Rodríguez es la famosa mexicana con el mejor estilo. (Foto: IG @cynoficial)

Así se deben usar las alpargatas, afirma Cynthia Rodríguez

Tras un lujoso viaje por Europa junto a su pareja Carlos Rivera, con quien presuntamente ya contrajo matrimonio y hasta se habla de un embarazo, la guapa conductora de "Venga La Alegría" compartió un breve video en sus historias de Instagram en el que destaca el look perfecto para lucir elegante, pero con una imagen bastante relajada con el que una vez más se confirmó como la mejor vestida. Además, el outfit es fácil y rápido de recrear ya que está conformado por básicos del guardarropa.

Cynthia Rodríguez se suma a la fiebre por las alpargatas. (Foto: IG @cynoficial)

Para iniciar son necesarios unos skinny jeans con detalles rotos sobre la altura de las rodillas, mientras que para completar una camisa blanca y de botones fajada ayudará a marcar a cintura e imponer estilo. Finalmente, como accesorio se puede agregar un lujoso bolso cruzado para seguir imponiendo estilo de la forma más elegante.

El gran secreto para lucir fabulosa con un atuendo como este es agregar unas alpargatas que casi siempre tienen el color camello o nude, un pequeño detalle que sin importar el tipo de calzado, ayudará a que las piernas luzcan kilométricas y con ello aumentar la estatura visualmente, sobre todo cuando se lleva un pantalón tan ajustado como es el corte skinny. Pero para no cometer ningún error de la moda se debe procurar que la pulsera o cintas para atar no queden sobre la tela, ni mucho menos doblar el ruedo porque si no, se arruina la armonía del look.

Aunque las alpargatas siempre son el calzado perfecto para salvarnos de un apuro, incluyendo aquellos eventos en los que la formalidad es un requisito, Cynthia Rodríguez llegó para demostrar que se pueden usar con cualquier tipo de prenda para lucir a la moda. Por si fuera podo, estos zaparos son una tendencia para todas las edades, pues mientras las más jóvenes pueden ysar las suelas bajas, la plataforma son la sensación para las mujeres adultas.

Como adelantamos, las alpargatas se quedarán por lo que resta del año y la mejor opción es tomar inspiración de las famosas para usar este calzado sin cometer ningún error de moda y sacarles el mejor provecho; aunque si lo que se quiere son los looks más elegantes, no hay mejor referencia que la realeza, en especial, la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía, quienes las han llevado en todo tipo de estilos y colores.

