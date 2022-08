5 peinados de la princesa Leonor que son perfectos para lucir hermosa en verano

El verano tuvo una sola protagonista: la princesa Leonor de Borbón, quien en cada aparición pública se robó todos los reflectores, no sólo porque España y el mundo entero la extrañaba tras meses separada de la familia real para cursar sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido), sino también por volver a marcar tendencia con su estilo personal en el que los vestidos midi, alpargatas y tacones nude no faltaron en cada evento que protagonizó junto a la infanta Sofía, la reina Letizia y el rey Felipe VI.

Por supuesto, no fue lo único que causó sensación, ya que sus looks se vieron complementados con accesorios e icónicos peinados con los que la heredera al trono de España marcó tendencia, pues son perfectos para llevar una imagen con el balance perfecto entre lo elegante y lo relajado, mientras que sutiles detalles ayudaron a dar un toque juvenil que no sólo es perfecto para adolescentes, sino también para mujeres de todas las edades.

Así que si este verano quieres causar sensación y no quieres renovar tu imagen con un corte o un tinte, los peinados de Leonor te ayudarán a salir de un apuro y a presumir el mejor estilo con tan sólo recoger o trenzar tu cabello, aunque si buscas algo más casual tal vez unas ondas suaves sean la mejor opción.

Coleta alta

Las coletas altas siempre serán un excelente aliado y la mejor opción para esos días en los que el cabello es un desastre, pues al tratarse de un recogido por completo, se puede esconder el caos de la melena; sin embargo, para darle ese toque veraniego y en boca de la propia princesa, un estilo desenfadado es perfecto para ir en sintonía con el verano, así que no te desgastes tratando que los baby hairs queden bien aplacados.

Por otro lado, puedes renovar este peinado y apostar por un par de ondas marcadas en las puntas, ya que esto ayudará a nivelar lo desenfadado con una imagen más elegante.

La infanta Sofía junto a la princesa Leonor. (Foto: TW @jatirado_oc)

Chongo de bailarina

Uno memento clave de las últimas semanas fue cuando vimos a la princesa Leonor luciéndose con un look digno de la realeza con un vestido azul que recordó al de "La Cenicienta", pero de lo que nadie dejó de hablar fue de su recogido perfecto con un chongo alto de bailarina de ballet.

Para esta ocasión, la formalidad era clave, por lo que al apostar por este peinado sí es necesario cuidar que ni un sólo cabello se mueva de su lugar. El truco para lograr el peinado está en ir recogiendo y peinando la melena de a poco hasta conseguir la altura deseada y evitando esos pequeños bultos que se suelen formar al llevar el pelo hacia atrás.

Este look de "La Cenicienta" fue la sensación. (Foto: AFP)

Ondas suaves y desenfadadas

Mientras que para una imagen más relajada y perfecta para cualquier ocasión, llevar la melena suelta siempre es excelente opción, pero la royal tiene un par de trucos de moda para estilizar sus peinados. Lo ideal es apostar por una raya ligeramente lateral, es decir, que no quede muy al extremo, pero que tampoco sea centrada.

Por otro lado, hay que cuidar que el cabello luzca perfecto y para ello no hay mejor opción que que unas ondas suaves y desenfadadas, pero con ello no nos referimos a que luzcan imperfectas, sino que parezcan "caídas" al dejarlas únicamente en las puntas, mientras el resto de la cabellera luce lacio.

Estos looks de las tres royals se robaron todas las miradas. (Foto: AFP)

Trenzas

A lo largo del verano, Leonor también impuso las trenzas como uno de los peinados predilectos de la temporada y que se pueden llevar en todo tipo de ocasión, en especial si se combinan con vestidos con un estilo boho-chic como los que la princesa suele llevar.

Una primera alternativa es hacer una media cola y con ella realizar el trenzado; el resultado es muy casual, pero perfecto para mantener la elegancia en cualquier lugar e imponer estilo sin tener que recurrir a recoger toda la melena. Es importante que para lograr este peinado se apueste por un lacio perfecto.

Este es el semirecogido preferido del verano. (Foto: IG @princesaleonor_fans)

Otra alternativa es llevar una corona de trenzas, un peinado que también es magnífico para toda ocasión y que ayuda a mantener una imagen bastante relajada, pero llena de estilo. La mejor parte es que es muy fácil de recrear, ya que sólo hay que tomar un mechón delgado de cabello justo por arriba de cada oreja, iniciar con el trenzado y unir ambas trenzas por detrás de la cabeza.

Este peinado es la mejor opción para renovar una imagen en la que siempre se lleva el cabello suelto y un tip de belleza de la princesa Leonor es dejar dos mechones de cabello sueltos para enmarcar el rostro y ayudar a destacar las mejores facciones del rostro.

Este es el resultado de la parte frontal. (Foto: EFE)

Mientras que por atrás luce el trenzado. (Foto: AFP)

