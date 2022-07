Como la Cenicienta, la princesa Leonor impone estilo con un precioso vestido azul

Las royals siempre llevan los más lujosos y elegantes looks con los que presumen tener el mejor estilo, pero en pocas ocasiones se convierten en los más virales de las redes sociales. De hecho el último de ellos había sido el de la reina Letizia quien se robó todos los titulares por lucir un escote en la zona abdominal; ahora su hija, la princesa Leonor de Borbón, acaba de hacer historia con un icónico vestido azul que no pasó desapercibido para nadie.

El color del vestido no sólo resaltó lo azul de sus ojos, sino que al combinarlo con un chongo alto trajo cientos de comparaciones con una de las princesas más queridas de Disney, Cenicienta, pues el parecido es innegable y ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, sobre todo porque la princesa Leonor es una de las más queridas a nivel mundial, sobre todo por ser la heredera al trono de España.

Durante la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona, la royal hizo su tan esperado regreso a los eventos institucionales tras terminar sus clases en el UWC Atlantic College de Reino Unido y como tal tenía que causar sensación y vaya que lo logró al escoger este precioso vestido azul que es perfecto para crear un look juvenil, pero bastante elegante en el que también se mantienen presentes algunas tendencias del momento y escotes adecuados para una princesa.

La princesa lució unos pendientes de oro, diamantes y topacio. (Foto: TW @RichardLimn3)

La prenda destaca por un escote barco que deja al descubierto el cuello y los hombros, además la caída del vestido hace que la atención se centre en la parte superior de la prenda al tratarse de un corte entallado y cintas cruzadas que ayudan a armonizar. Por otro lado, también destaca una falda con vuelo que inicia desde la cintura y cae hasta media pantorrilla.

Entre los secretos de estilismo que la princesa Leonor compartió con este icónico look destacan unos tacones nude con los cuales es posible alargar la figura y ganar unos cuantos centímetros extra visualmente. De acuerdo con los detalles que se han dado a conocer, este vestido viral pertenece a la marca española Miphai. Cabe destacar que las comparaciones con este personaje de Disney no sólo son por la prenda en sí, sino también por el resto del look de la royal.

La princesa Leonor encabezando el evento. (Foto: AFP)

Y es que al igual que en el atuendo de la Cenicienta, la primogénita del rey Felipe VI y de la reina Letizia, lució un recogido perfecto con un chongo tipo bailarina, mismo que este dibujo animado también lleva en su look más elegante. Por supuesto, el parecido rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde compararon la imagen de ambas princesas.

"Leonor llevaba queriendo vestirse así desde que de pequeña" y "la princesa Leonor tiene cara de princesa de Disney" son algunos de los comentarios que de leen en redes.

Este es el vestido del que nadie puede dejar de hablar. (Foto: EFE)

