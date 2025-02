Aseguran que Stephanie Salas le fue infiel a su novio con tal de pasar una noche con Luis Miguel

Hablar de Luis Miguel, no solo es recordar sus éxitos sino también sus múltiples polémicas, especialmente en el ámbito del amor, pues se sabe que “El Sol” es uno de los hombres más cotizados no solo de México sino del mundo entero, por lo que sus romances siempre dan de qué hablar.

Uno de las relaciones más polémicas de Luis Miguel es la que sostuvo con Stephanie Salas, de la cual nació su primogénita Michelle Salas. Sin embargo, aunque algunos aseguran que “El Sol” y la nieta de Silvia Pinal sí tuvieron un romance, otros más dicen que solo se trató de un encuentro furtivo. Esta última versión la sostiene Violeta Preciado quien fuera amiga cercana de Sylvia Pasquel

En entrevista con el periodista Emilio Morales, Violeta Preciado habló sobre la relación entre Setpahie Salas y Luis Miguel, quienes se conocieron desde niños, pues, sus familias, se reunían de manera frecuente. De acuerdo con Preciado, cuando eran pequeños jugaban y escuchaban música, pero todo cambió en la adolescencia.

“Cuando ya tenían sus 15, 16 años ya sabes que a esa edad la hormona se alborota un poco más, a Stephanie le encantaba (Luis Miguel)...a él no creo que tanto, no creo que la viera fea pero no le llamaba la atención”, dijo Violeta Preciado