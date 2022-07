La reina Letizia y la princesa Leonor dan cátedra de moda con looks ideales para madre e hija

La reina Letizia y su hija, la princesa Leonor de Borbón, son las royals más importantes del momento en lo que a moda refiere, pues tanto juntas como separadas siempre imponen estilo y presumen las mejores tendencias de la temporada con sus icónicos vestidos, zapatos y joyas, pero lo que el mundo entro les admira es la cercanía que mantienen y lo que les permite coordinarse ya sea en colores o diseños, logrando así imponer los looks ideales para madre e hija.

Uno de los últimos casos de estos looks pensados para madre e hija ocurrió esta semana, cuando lucieron vestidos midi para llevar el estilo y la elegancia otro nivel y en el que confirmaron que están dispuestas a compartir protagonismo al apostar por los colores más encendidos de la temporada, como es el caso del naranja, con la reina Letizia y el rojo y fucsia, en Leonor; mientras que la infanta Sofía apostó por un azul pastel.

Madre e hija saben cómo coordinar sus looks. (Foto: AFP)

Claro que no es la primera vez que la reina consorte de Felipe VI y la heredera al trono causan sensación al coordinar sus looks e incluso al "prestárselos", como ocurrió este miércoles con un icónico vestido que usó su majestad, pero con el que no tardaron en salir a la luz viejas fotos de su hija luciendo el mismo diseño, con el que una vez más confirmaron que son las royals más fashionistas y que además pueden causar furor con prendas que ya han usado en público.

Y es que no es nada nuevo que madre e hija se presten prendas para usar en diversos eventos para cumplir con sus tareas de la realeza, lo que sorprende es que los looks con los que han conquistado al mundo de la moda son atemporales y la edad no es un requerimiento para verse bien. Prueba de ello es que un diseño pensado para una jovencita de 16 años, se puede transformar en la opción perfecta para una mujer de 49 años para lucir elegante.

Se trata de un vestido midi con estampado geométrico con el que apareció ayer la reina Letizia para un evento de salud mental con Unicef España. Con la prenda se demostró que se puede lucir un estilo elegante, formal y con un toque juvenil que es perfecto para todas las edades y con el que una vez más la royas españolas demostraron que los diseños low cost también son perfectos para robarse todas las miradas.

La reina Letizia se "robó" el vestido de su hija. (Foto: EFE)

Cabe destacar que la primera en luir este diseño en color rojo con blanco y marrón fue la princesa Leonor, quien apareció con un estilo más casual de lo que el mundo entero está acostumbrado a ver a la royal española, pues lo acompañó con un bolso cruzado y son alpargatas. De hecho, este tipo de calzado se ha convertido en el preferido de madre e hija, además que ayuda a mantener la comodidad sin perder el estilo.

Por supuesto, Doña Letizia no perdió la oportunidad de demostrar una vez más que incluso las mujeres maduras pueden apostar por las alpargatas para derrochar estilo y es por ello que todos vemos en los looks de ambas las propuestas perfectas para que ambas se roben todas las miradas, cada una desde un estilo propio y adecuado a su edad.

Así fue el estilo de la princesa Leonor. (Foto: IG @princesaleonor_fans)

