Cynthia Rodríguez ¡está embarazada!

Después de su luna de miel por Europa y otro continente, Cynthia Rodríguez y su esposo Carlos Rivera han vuelto a México. Desconozco cuándo se reintegra ella a Venga la Alegría y si hará o no alguna participación especial en alguno de los conciertos de La Academia 20 Años. Lo que sí sé es que en los próximos días la conductora y el cantante darán la noticia de que están esperando bebé. Los exalumnos de La Academia apenas aterrizaron en México tuvieron una junta con la gente que les lleva la imagen para detallar cómo, cuándo y dónde se va a dar la buena nueva.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Ayer a los 52 años falleció por enfermedad Cristina Mariño, directora de la prestigiada marca de moda española que lleva el nombre de su padre Roberto Verino.

'SEIS HERMANAS'

Estoy picadísimo con la serie española Seis Hermanas, esa que está ambientada en 1913 y cuenta las cuitas de las burguesas y refinadas hermanas Silva: Francisca, Blanca, Adela, Diana, Celia y Elisa. Tan clavado me tiene que no conforme con verla de L a V por Canal 14 también me aviento los maratones ¡de tres horas! que trasmite el sábado y domingo dicho canal. Me encantaría que Televisa, Televisión Azteca o una plataforma produjera la versión mexicana de Seis Hermanas. Ya hasta he pensado en parte el reparto: Lisset (Adela Silva), Kika Edgar (Diana Silva), Zelma Cherem (Francisca Silva), Gabriela Carrillo (Blanca Silva), Regina Blandón (Celia Silva), Ale Müller (Elisa Silva), María Fernanda García (Rosalía), Sheyla (Merceditas), LETICIA CALDERÓN (Dolores del Amo viuda de Loygorri) y Andrea Escalona ('La Cachetera').

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Tras 42 años como como locutor, de los cuales 21 fueron en la XEB (1220 AM), Ramón Romero ha decidido jubilarse. Su último día como locutor de La B Grande de México (XEB1220) fue ayer.

¡QUÉ CAGADOTA!

Cagadota y orinadota la de Diario BASTA al publicar en sus redes sociales que uno de los síntomas de la hepatitis vírica es que la HORINA se pone oscura. ¡Burros! Orina se escribe sin hache.

SU NUEVO TRABAJO ES PERSONIFICAR A DIEGO VERDAGUER

En la gira que Amanda Miguel y su hija Ana Victoria están efectuando en Estados Unidos, Omar Chaparro es quien personifica, a través de un holograma, a Diego Verdaguer.

En los conciertos de tal gira el fallecido Diego Verdaguer aparece sobre el escenario, en versión holograma, tres ocasiones. Dicho holograma contó con la participación del conductor, actor y cantante Omar Chaparro que tuvo que ensayar la expresión corporal del cantautor argentino, aprender «play black» y someterse a una caracterización de cinco horas. El resultado es asombroso.

Ensayó para parecerse al intérprete.

Pasó varias horas en caracterización.

Lo crea o no, este es Omar Chaparro.

AVISOS PARROQUIALES

A partir de hoy la serie española Seis Hermanas, que se trasmite de L a V por Canal 14 (14.1 de t. v. abierta), estrena horario: de 4 a 5 de la tarde.

SERÉ BREVE

Venga la Alegría estrena productor ¡pronto!

