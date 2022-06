Danna Paola y los 4 peinados de los 90's que serán tendencia este verano

Las tendencias de moda de este 2022 tienen muchas influencias de décadas pasadas, pero sí algo ha demostrado Danna Paola con sus más recientes looks es que es inevitable pensar en los 90's, sobre todo por sus arriesgados peinados que lucen perfectos con cualquier estilo y que son ideales para adaptar a todos los tipos de cabello, pues no importa si se trata de una melena XXL o de una corta, si es pelo lacio o rizado.

Por supuesto, los peinados con los que ha conquistado Instagram y otros eventos importantes, rápidamente se volvieron virales en redes sociales, pues tanto sus fans como otras influencers y celebridades también los han lucido para demostrar que para este verano no hay mejor opción que un estilo de los 90's en el que destaque lo desenfadado y un tanto gótico con mechones de cabello fuera de su lugar y gel para evitar la presencia de los baby hairs o del frizz.

Así que si este verano quieres lucir en tendencia, no hay mejor opción que copiarle los peinados a Danna Paola, quien ha hecho de su estilo algo totalmente único y perfecto para quienes buscan un cambio de look que no necesariamente implique un corte de cabello o el teñirlo con los colores que van a dominar el verano como los cobrizos, rosas y rubios platinados.

Este peinado es perfecto para melenas XXL. (Foto: IG @dannapaola)

El primero de los peinados de la intérprete de "Kaprichosa" es uno de los más populares y que las personas con cabello largo han convertido en el ideal para esta temporada, pues con él se suma la línea al centro de la cabeza con un zigzag perfecto y discreto; mientras que todo el cabello está recogido hacia atrás para formar dos coletas altas.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las coletas son un semirecogido y que el resto de la melena se debe llevar suelta y de preferencia con un lacio perfecto, mientras que lo que da el volumen son las colitas en la parte superior de la cabeza. Por supuesto, no es la única propuesta de Danna Paola, ya que recientemente encendió la red con un nuevo peinado con el que impuso moda.

Nada alejada de las tendencias de moda de los 90's, la también actriz lució dos chongos bajos, pero con su toque personal, pues no se trata del clásico enroscado, sino de un "doblado" con el que implementó un recogido perfecto y en el que a la vez confirmó que este verano no pueden faltar los mechones de cabello sueltos y con las puntas peinadas para que también tengan protagonismo.

Para un peinado como este, Danna Paola también lució un maquillaje impactante. (Foto: IG @dannapaola)

Siguiendo con esta tendencia de darle protagonismo a las puntas, con un look más desenfadado Danna Pola confirmó que los chongos altos también están de moda y que una forma de darle un estilo diferente es peinar las puntas hacia arriba y no dejarlas escondidas dentro del peinado. Asimismo, impactó con un fleco de cortina peinado hacia ambos lados de la cabeza, una tendencia perfecta para alargar el rostro.

Por supuesto, un look como este no es la única forma de lucir los flecos que todo el mundo decidió llevar este verano para seguir las tendencias del año, pues Danna Paola también ha traído la influencia de los 90's con un fleco lateral y largo que se puede llevar por detrás de la oreja. Cabe destacar que esta idea es perfecta tanto para el cabello suelto como para colas de cabello y semirecogidos.

La cantante apostó por un look desenfadado. (Foto: IG @dannapaola)

Danna Paola sabe que los flecos largos también son tendencia este verano. (Foto: IG @dannapaola)

