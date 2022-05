Paty Cantú sorprende con radical cambio de look y pone en tendencia los años 90's

Paty Cantú es una de las famosas que no tiene miedo de experimentar con su cabello y siempre sorprende con nuevas tendencias con las que presume el mejor estilo y su último cambio de look dejó impactados a todos sus fanáticos, ya que la cantante llegó para demostrar que lo de hoy son las influencias de los años 90's. Por supuesto, no hay nadie mejor que ella para demostrarlo e imponer moda.

No por nada, Paty Cantú es uno de los grandes referentes de moda, pues conoce a la perfección las tendencias del momento y en un año en el que se recuperó el estilo de los años 90's, no podía faltar un radical cambio de look en su cabello. Y con ello no sólo hablamos del color que adoptó, sino también del peinado que era el preferido hace tres décadas, y aquí encontrarás todos los detalles de cómo se deberá llevar la melena este verano.

Mechas naranjas, así luce el nuevo look de la cantante

En las últimas semanas hemos visto evolucionar el estilo de la famosa, pues de pasar de una melena XXL en color castaño, poco a poco las mechas rosadas se apoderaron de su cabellera, pero para iniciar con todo esta semana, la transformó con un look de mechones naranjas y el resto de la cabellera en negro, una de las apuestas más arriesgadas que se le han visto.

Así sorprendió a sus fans.(Foto: IG @patycantu)

Aunque en su última publicación de Instagram sólo dejó ver sutilmente este nuevo estilo con el que trajo de regreso los mechones de colores que enmarcan el rostro, un chongo alto delató que los destellos anaranjados también se encuentran en las puntas del pelo, pero habrá que esperar a que lo luzca suelto para descubrir a detalle de qué tipo de mechas se tratan. Por ahora, sólo podemos señalar que el color se une a la tendencia de los tonos neón.

Por otro lado, no hay mejor forma para destacar un color como este que recreando uno de los peinados más icónicos de los años 90's, en donde la tendencia era dejar grandes cantidades de cabello suelto, no con la intención de lograr un looks desenfadado, sino para presumir atrevidos colores como el que ahora lleva Paty Cantú. Y para lograrlo lo ideal es dejar mechones anchos y con tintes de colores sueltos.

Mientras que el resto de la melena se tiene que recoger en una coleta alta, muy al estilo de Ariana Grande; sin embargo, no se debe dejar así, sino que hay que tomar la cola de caballo y transformarla en un chongo alto que, en esta caso, no debe ser perfecto, sino más bien con las puntas peinadas hacia afuera.

Las mechas naranjas las lleva en gran parte de la melena. (Foto: IG @patycantu)

De acuerdo con Paty Cantú, la mejor opción para que esta influencia de los años 90's luzca perfecta, se deben agregar otras tendencias de moda del momento. Un buen ejemplo de ello es el maquillaje, que debe de mantenerse con la idea de llevar un look lo más natural posible con base, labial nude y sombras oscuras.

Por otro lado, aunque este 2022 también están de moda los jeans de tiro bajo que son ideales para presumir el vientre plano y caderas anchas, la intérprete de "Goma de mascar" lució un mini falda y un top tipo blazer con detalles de pedrería con los que causó sensación y agregó brillo a su look.

Este es el maquillaje con el que Paty Cantú causó furor. (Foto: IG @patycantu)

