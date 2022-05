Flequillo Bardot; todo lo que tienes que saber sobre la tendencia de este verano

El verano de este 2022 está repleto de tendencias para el cabello que incluyen melenas XXL y cortas como con los Pixie, pero todas ellas tienen un factor en común y es el acompañar los cortes con flecos que den movimiento y volumen a la cabellera. Aunque en otras ocasiones te hemos compartido algunos de ellos, esta vez te decimos todo lo que tienes que saber sobre el flequillo Bardot con el que lucirás como toda una influencer.

Y es que seguramente te sonará el nombre de Matilda Djerf, quien impuso moda con el corte de cabello más envidiado de este año, pues su melena no sólo está llena de brillo, sino también de volumen y movimiento. Por supuesto, el peinado es clave, pero el gran secreto está en su flequillo Bardot, con un estilo de la década de 1960 con la que conquistó Instagram. Y si bien es cierto que desde hace meses su corte iba ganando popularidad, para este verano es imposible no notar que ya es viral.

Así que si quieres lucir en tendencia lo que resta de la primavera y durante el verano, no dudes en apostar por un cambio de look que si bien no es radical, sí es perfecto para darle un nuevo estilo a tu melena, pues de adoptarlo, inmediatamente notarás el gran cambio que logra en tu rostro al estilizarlo y además al hacer que el cabello luzca más perfecto que nunca.

Así luce el flequillo Bardot, el más viral del verano. (Foto: Instagram @matildadjerf)

Un flequillo personalizado; así se debe cortar

A pesar de las claras influencias que tiene la melena de Matilda Djerf, los expertos han advertido que se trata de un corte personalizado y eso incluye el flequillo Bardot. Tanta ha sido la importancia de esta tendencia que la estilista de la influencer, Amalia Berglund, ha revelado algunos de los detalles para tener este look lleno de volumen y ondas suaves que ayudan a alargar el rostro.

Un aspecto fundamental y que siempre se debe tomar en cuenta antes de hacer el corte es que lo ideal es tener la melena seca y ya peinada, pues esto facilitará que al hacer los cortes necesarios, el fleco quede con esta sutil forma redondeada y con extra volumen cerca de las raíces. De acuerdo con Vanitatis, Amalia Berglund precisó que para lograr este peinado es necesario dividir la cabellera en dos secciones con una raya en medio de la cabeza.

Este fleco largo también se puede recoger sutilmente par que sólo quede el volumen cercano a las raíces. (Foto: Instagram @matildadjerf)

Posteriormente hay que decidir la longitud que el flequillo tendrá y después comenzar a cortarlo "poquito a poco, mechón a mechón". Asimismo, reveló que el secreto está en tomar poco cabello y cortarlo en al menos dos capas, pues este es el truco definitivo con el cual se logra dar el volumen e imagen gruesa.

Aunque el fleco por sí mismo es perfecto para alargar el rostro, se sabe que para complementarlo a la perfección es necesario complementarlo con capas en el resto del cabello, ya que esto ayuda a que el flequillo Bardot se incorpore y la cabellera no luzca con dos estilos diferentes. Para ello, se pueden dejar unos cuantos mechones de cabello sueltos y recoger el resto de la melena par que de esta forma poco a poco se integren de forma correcta.

Esta tendencia queda perfecta con todos los tipos de cabello, aunque es especial para personas con el pelo fino y en pocas cantidades, pues son justo las capas las que ayudan a crear una imagen perfecta para presumir un pelazo.

Lo mejor de este flequillo es que al ser largo es ideal para recoger en una coleta sin dejar rastro de él. (Foto: Instagram @matildadjerf)

SIGUE LEYENDO

Flippy Bob es el corte de cabello más viral del verano

Airspace es el corte de cabello para las amantes de las capas y del verano

Bodas: estos son los PEINADOS más bonitos para las novias