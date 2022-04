Corte pixie vuelve a estar en tendencia, afirma el nuevo look de Bella Hadid

Uno de los cortes que se volvió toda una tendencia entre famosas e influencers fue el pixie, cuando la fiebre por olvidarse de las melenas largas y llevar el cabello corto era la sensación, pero poco a poco el pelo largo comenzó a posicionarse como uno de los favoritos y este estilo corto y degrafilado comenzó a perder popularidad, pero la modelo Bella Hadid llegó a confirmar que este corte no ha muerto, ¡y nos encanta!

Bella Hadid sorprendió con un radical cambio de look en el que se dijo dispuesta a despedirse de una melena XXL y con un lacio perfecto para llevar el corte que promete quedarse dentro de las tendencias primaverales y veraniegas, aunque no podemos negar que es muy probable que nos acompañe en los estilos de cabello hasta la temporada otoño/invierno 2022; sin embargo, la modelo llegó a imponer estilo al darle su toque personal.

Y es que según lo que dejó ver con su última sesión de fotos para Instagram, donde suma más de 51 millones de seguidores, no basta con llevar el pelo corto ni un fleco diminuto o degrafilado, como se suele usar en los variados estilos para el pixie. En cambio, la celebridad próxima a debutar como actriz, dejó claro que un flequillo asimétrico es indispensable, sobre todo si se quieren usar accesorios para el cabello como pasadores de colores.

Así luce el atrevido corte de Bella Hadid. (Foto: Instagram @bellahadid)

¿Cómo pedir el nuevo corte de Bella Hadidi?

Aunque es muy probable que el nuevo look de la modelo se haya logrado con una peluca, no podemos negar que poco a poco se comenzará a ver con más frecuencia, no por nada Bella Hadid es considerada uno de los grandes íconos de la moda, que además da pequeños guiños del estilo que no se puede perder en cada temporada.

Así que si al inicio del año no te animaste a despedirte del cabello largo, tal vez ver a la estrella del modelaje te haga cambiar de opinión y todo lo que debes decirle a tu estilista (además de enseñarle las fotos) es que quieres un pixie largo con fleco, pero que no se trata del fiel acompañante de este estilo, sino de uno más atrevido.

Para lograr este flequillo asimétrico basta con crear la ilusión de una línea diagonal, por lo que lo ideal es olvidarse de los degrafilados o corte de puntas que ayudan a desvanecer ligeramente esa línea en la mayoría de los flecos. Con este diseño notarás que un extremo quedará más corto que el otro, pero esa es la idea.

El fleco es esencial para lograr que este corte pixie luzca perfecto. (Foto: Instagram @bellahadid)

SIGUE LEYENDO

¿Cabello chino? Shag lob es el corte ideal para ti

Flecos: El secreto de las influencers para lucir con estilo una melena XL

Kris Jenner muestra el peinado ideal para las mujeres de 50 años o más: FOTO