Atlante sanciona a uno de sus históricos jugadores por sacar dinero como jugador en la "talacha"

El Atlante es uno de los clubes históricos de México, pero lleva varios años hundido en la Liga de Expansión Mx, por lo que el tema económico no es el mejor para sus jugadores. En esta ocasión se reveló que uno de sus futbolistas históricos recibió una fuerte sanción por parte de los azulgranas por sacar dinero jugando en el barrio, para ser más precisos por estar en la "talacha". El futbolista dejó claro que el motivo que lo llevó a ir al llano a reforzar a un equipo fue porque tiene necesidades que cubrir.

El futbolista que habría puesto sus servicios en el barrio fue Humberto 'Gansito' Hernández, quien fuera pieza fundamental en la institución. El club habría tomado la decisión de despedir al guardameta al enterarse que prestaba sus servicios en la "talacha". El anuncio lo hicieron en redes sociales, pero no explicaron los motivos por los que terminaron su relación con el meta.

Tras la confirmación de su salida del club azulgrana, el jugador compartió con algunos medios de comunicación su versión de los hechos. Humberto dejó claro que los motivos de su despido fueron porque se enteraron que había jugado un torneo en la talacha. El 'Gansito' explicó que nunca le explicaron que no podía hacerlo, pero que respetaba la decisión que habían tomando en la institución donde ganó tres títulos de liga y el Campeón de Campeones. A nivel individual se llevó el Balón de Oro en la campaña 21-22.

En las declaraciones que dio Humberto Hernández se explicó que los motivos que lo llevaron a jugar el torneo del barrio debido a que necesitaba más dinero. El portero explicó que no había visto la cláusula donde se le negaba la posibilidad de jugar en ese tipo de torneos, por lo que respetaba la decisión de la directiva de despedirlo. En el contrato se indica que no podía jugar en otro equipo amateur por el tema de la integridad. Eso sí, dejó claro que fue por un tema económico.

"Al final tienen razón, infringí ese contrato; fue un error mío, pero al final lo hice por necesidad, se paga bien en los torneos amateur. A la directiva le molestó esa parte, me dieron sus argumentos, me separaron del grupo y un sábado me dijeron que ya no estaba en el equipo", indicó en declaraciones recabadas por Esto.