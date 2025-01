Julio González pasa de no ser querido en Pumas a tener posibilidades de jugar Europa, hay dos clubes interesados

El equipo de la UNAM sigue haciendo cambios en su plantilla en el mercado de fichajes. Después de darse a conocer que Julio González y Gil Alcalá no entraban en planes para el presente torneo, la directiva tenía que acomodarlos en otros clubes, ya sea en México o el extranjero. Ahora, el portero de la Selección de México estaría ante la posibilidad de emigrar a Europa. Los informes apuntan a que hay dos clubes que estarían interesados en hacerse con su fichaje en los próximos días.

Tras la salida del Chino Huerta a Bélgica, los Pumas estarían colocando a otro jugador en el viejo continente. Todo apunta a que sería Julio González, pero no hay mucha claridad en las negociaciones. Eso sí, los del Pedregal deben acomodarlo en otro equipo si no quieren quedarse con él, esto teniendo en cuenta que no entra en los planes de la institución.

De acuerdo con Claro Sports, para ser más precisos Alejandro Orvañanos, habría dos clubes que están interesados en hacerse con los servicios del seleccionado mexicano. Récord amplió la información dejando claro que uno de los clubes se encontraría en la Segunda División de España, pero que no hay nada concretado todavía. Dentro de los detalles que se deben tener en cuenta es lo que quiere Julio González, ya que es él quien estaría emigrando a dicho club para continuar con su carrera.

Un punto importante en la negociación de Julio González para el club español o el otro equipo interesado tiene que ver con el meta mexicano cuenta con el pasaporte español, es decir, que no contaría como extranjero. Este punto facilita mucho la negociación entre las directivas. Mediotiempo tuvo un acercamiento con gente cercana al canterano de Santos y se dejó claro que el portero quiere esperar a que las propuestas sean 100 por ciento ciertas antes de comenzar a emocionarse por un posible fichaje por un club europeo.

Julio podría salir de Pumas para vivir una segunda oportunidad en Europa (IG: julioglzvela)

Julio González también tiene opciones en la Liga Mx

El portero mexicano no tiene prisa por definir su futuro debido a que el mercado de fichajes cierra el 3 de febrero, pero también porque tiene varias opciones dentro del balompié azteca. En los últimos días se mencionó que el canterano de Santos Laguna sería tentado por equipos como León, Puebla y el propio club de Torreón.

Un detalle importante es que ninguno de los expertos en el mercado de fichajes ha confirmado que los clubes en México o el extranjero han lanzado una oferta oficial por el portero que se encargó de defender la portería de la Selección Mexicana en la Copa América 2024 y de Pumas desde el 2020. Otro detalle a tener en cuenta es que en caso de volver a España, el meta estaría viviendo su segunda oportunidad en el futbol de dicho país.

Julio tiene hasta el 3 de febrero para analizar donde jugar (IG: julioglzvela)

