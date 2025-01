Tyson Fury: De la locura al regreso épico. Esta es la historia del Rey de los Gitanos, quien decidió colgar los guantes.

Aunque lo predijo, nadie le creyó a Tyson Fury cuando aseguró que si vencía al campeón ucraniano Wladimir Klitschko, se volvería loco. 10 meses después de haberle arrebatado las coronas de la AMB, OMB y FIB a quien fue campeón durante una década, Fury tuvo que abandonar los campeonatos, pues cayó en un abismo de adicciones que lo llevó a coquetear con la idea del suicidio.

"Empecé a tener ideas locas. Me compré un Ferrari y un día, en la autopista, llevé el coche a 300 km/h. Todo me daba igual. Solo quería morir, acabar con esta vida. Pero en el puente escuche una suave voz: 'No hagas eso Tyson, piensa en tus hijos, en tu familia, en tus niños y en tu niña, que van a crecer sin su padre'", explicó el peleador inglés, quien desde muy joven batalló con desordenes mentales como ansiedad, depresión y transtorno bipolar.