Osmar Olvera queda fuera de la final en el Mundial de Clavados 2025

Osmar Olvera fue uno de los deportistas con mejor participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 ganando dos medallas por lo que la expectativa de su participación en esta Copa Mundial de Clavados 2025, con sede en el estado de Guadalajara, Jalisco, lamentablemente no salió como se esperaba.

El clavadista vivió una jornada complicada ya que fue eliminado en la ronda preliminar del trampolín de tres metros, en parte debido a la regla que limita a sólo dos representantes por país en la final, pero también gracias a que un joven de 16 años logró arrebatarle su marca para clasificar.

Cabe destacar que Olvera no mostró su acostumbrada seguridad. Su actuación se vio marcada por un error en el segundo clavado, donde no logró completar la ejecución y terminó cayendo casi de espaldas, lo que lo hizo descender del tercer al duodécimo lugar en la tabla y aunque logró recuperarse con buenos saltos en las últimas rondas, su puntuación total de 383.50 no fue suficiente para avanzar.

También es cierto que Juan Celaya y David Gabriel Vázquez superaron a Olvera en la clasificación, obteniendo 407.50 y 394.10 puntos respectivamente, con lo que aseguraron su lugar en la final. No obstante, su camino tampoco fue sencillo ya que Celaya tuvo que repetir un salto tras una distracción provocada por ruido en las gradas, mientras que Vázquez recibió una penalización de dos puntos por regresar al trampolín una vez iniciado su intento.

Osmar Olvera es eliminado por Gabriel Vázquez

En la cima de la tabla, los clavadistas chinos Wang Zongyuan y Zheng Jiuyuan dominaron sin contratiempos. Wang encabezó la ronda con 505.80 puntos, seguido por Zheng con 451.80. Otros competidores destacados, como el alemán Moritz Wesemann con 439.50y el colombiano Luis Felipe Uribe que dejo 435.50, también avanzaron con actuaciones impecables.

Sin embargo, llamó la atención un joven de nombre Gabriel Vázquez, de tan sólo 16 años de edad, quien sorprendió superando la marca de Osmar Olvera ya que el también mexicano consiguió dejar boquiabiertos a los asistentes en el Centro Acuático Metropolitano en Zapopan.

Los clavadistas Juan Manuel Celaya (407.50 pts) y David Vazquez (394.10 pts) avanzaron a la final en la prueba de trampolín 3m varonil en la Copa del Mundo de Clavados 2025 en Guadalajara. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDCA6



Por su parte, Osmar Olvera cerró su participación con un puntaje de 383.50 unidades. pic.twitter.com/D0lh5LHXF0 — CONADE (@conadeoficial) April 3, 2025

Gabriel Vázquez consiguió quedar en quinto lugar con una clasificación de 394.10 unidades, lo que hizo que se clasificara como el segundo mexicano tras dejar a Osmar Olvera como séptimo lugar con 383.50 puntos, recordando que en el torneo solo podían clasificarse dos clavadistas por cada país.

El resultado es de esperarse, pues Gabriel Vázquez es un multimedallista de los Nacionales Conade, ganando además la medalla de oro en el Campeonato Mundial Junior de Río de Janeiro 2024, tras ganar en la prueba trampolín de tres metros sincronizados junto a su compatriota Jesús Agúndez.