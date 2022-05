Airspace es el corte de cabello para las amantes de las capas y del verano

Los cortes de cabello con capas se están apoderando de todas las melenas y por ello ya podemos afirmar que es la mejor tendencia para usar este verano y si bien las capas se pueden llevar prácticamente con cualquier estilo, hay uno es particular que estaca por su forma y porque se puede ajustar tanto a las cabelleras súper cortas y a las extra largas. Se trata del "Airspace" que se está volviendo viral en redes por lo anterior y por otras razones más.

Seguramente ya has visto el corte "Airspace" en tu feed de Instagram, pero pasó desapercibido porque no era del largo perfecto para ti. A pesar de ello, nadie puede dejar de hablar e él por su forma única para dar volumen y movimiento, así como esa forma llena de "aire", de ahí su nombre.

Otra de sus ventajas es que le queda a todos los tipos de rostros, ya que el secreto está en adaptarlo a cada persona, y por supuesto, también se ajusta al pelo lacio, ondulado, rizado, grueso y fino; así que no hay pretexto para no llegar al verano con un cambio de look.

Este corte se puede llevar al largo de tu preferencia; la clave está en las capas. (Foto: Instagram @khloekardashian)

Esto es lo que tienes que saber para lucir el corte "Airspace"

Como te adelantábamos, este corte busca darle mucho movimiento y un aspecto más ligero a la melena, muy al estilo de la década de 1990, es por ello que resulta necesario que tu estilista quite un poco de peso, en especial en los laterales, creando así una imagen llena de volumen en la parte superior de la cabeza; sin embargo, esto dependerá del estilo que quieras llevar, pues puedes dejar una melena XXL o incluso dejarla muy corta y pegada a la cabeza.

De acuerdo con lo que los expertos han señalado sobre este corte es que siempre se busca crear un efecto "aireado" y un tanto desenfadado, así como que en los que las laterales el cabello quede con poco volumen, mientras que las capas no sean marcadas. Un aspecto clave a resaltar es que esta tendencia también se puede adaptar a los cortes Pixie y para ello bastará con dejar los mechones largos en la parte superior de la cabeza y acompañar con un fleco.

La actriz Halle Berry lleva el corte "Airspace" en su versión más corta. (Foto: Instagram @halleberry)

De apostar por el "Airspace", ya sea en su versión más corta o extra larga, descubrirás que es muy fácil de peinar y no requiere tanto mantenimiento. Algunos de los dos grandes ejemplos del momento son los cortes opuestos de la actriz Halle Berry, Khloé Kardashian y Kendall Jenner, quienes lo hay hecho suyo con estilos totalmente opuestos, pero logrando el mismo efecto de volumen y movimiento.

Incluso, los expertos no dejan de afirmar que es la mejor opción para llevar este verano si se tiene el cabello grueso, pues el quitar peso en puntos estratégicos, ayudará a que la melena se vea más ligera y llena de movimiento; mientras que en el pelo fino, también se ha convertido en el corte perfecto, pues logra todo lo contrario al llenarlo de volumen gracias a las capas, pero siempre se debe evitar que sean degrafiladas.

La modelo Kendall Jenner lo llevó en su versión más larga. (Foto: Instagram @kendalljenner)

