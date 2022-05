El flequillo abierto es la nueva tendencia para verano que le queda a todos los rostros

Las tendencias de moda para el cabello no están listas para dejar atrás los flequillos y prueba de ello es que desde el invierno comenzaron a ser los favoritos de muchas y conforme han ido pasando los meses se han ido adaptando a cada una de las nuevas apuestas de estilo, por lo que no sorprende ver que el clásico recto evolucionó hasta convertirse en el flequillo abierto. Pero no hay que dejarse engañar, pues aunque su nombre recuerde al de cortina, en poco se parecen.

Además, un gran punto a favor del flequillo abierto es que le favorece a todo el mundo y con ello no sólo hablamos de los tipos de rostros, sino también a las formas del cabello. Y es que lo que los expertos afirman es que le luce perfecto tanto al pelo fino como al grueso e incluso hasta los lacios y rizados; por supuesto, al igual que muchas otras tendencias para el cabello, este corte se adapta a cada persona.

El flequillo abierto se puede llevar con melanas largas y cortas. (Foto: IG @nati_rabadan)

¿Cómo se debe llevar el flequillo abierto para estar en tendencia?

Si en las últimas semanas has pensado en realizarte un cambio de look, pero no sabes por dónde empezar o quieres iniciar con algo no tan radical como el tener que despedirte de tu melena XXL para adoptar uno de los cortes de moda, como el Bob o el Pixie, el flequillo abierto es para ti y sólo debes asegurarte de ser muy clara con tu estilista para que luzcas perfecta y con toda la vibra y energía de este verano.

Como te adelantábamos, este fleco lo puedes llevar prácticamente con cualquier corte de cabello, pero lo ideal es optar por una melena XL y de preferencia en capas, ya que ayuda a darle ese toque extra de sofisticación, pues son dos tendencias que se acoplan a la perfección.

Algo que tu estilista debe tomar en cuenta es que a la hora de darle forma al flequillo es que se deben respetar los mechones de cabello cortos por el centro, idealmente debe ir por arriba de las cejas; mientras que se deben tomar mechones más largos conforme se vaya acercando hacia los lados. Asimismo, no se debe pasar por alto que para darle ese aspecto desenfadado también es importante dejar las puntas degrafiladas.

También puedes llevarlo en sus versiones más largas y peinarlo hacia afuera. (Foto: IG @jessyartzone)

En cuanto al mantenimiento es muy importante que sepas que consideres que tendrás que visitar a tu estilista al menos cada mes o mes y medio, pues es el periodo de tiempo ideal para evitar que el fleco pierda su forma, en especial por las zonas más cortas. Además, mientras te vayas acostumbrando a él notarás que el mantenerlo en el largo perfecto lo convertirá en algo muy fácil de peinar, ya que al ser tan corto se puede secar al natural y aún así lucir perfecto.

Por otro lado, tendrás otra ventaja a tu favor y es que el flequillo abierto además de ser muy fácil de secar, es muy fácil de peinar y sobre todo tiene muchas formas de acomodarlo, ya sea sobre la frente o tratando de peinarlo hacia ambos lados del rostro, algo parecido a la imagen que logra el fleco de cortina.

Este flequillo es el complemento perfecto para un Bob largo. (Foto: IG @

peluqueria_salon84_)

