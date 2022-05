5 tenis que puedes usar en tu boda sin perder el estilo

Los tenis blancos están de moda para cualquier look y eso incluye el de las novias que el día de su boda buscan lucir preciosas y con el mejor estilo, sin tener que sacrificar la comodidad. Pues aunque muchas prefieren usar tacones en un día tan importante, hay quienes tienen claro que no son su opción preferida, ya sea porque no quieren terminar con los pies destrozados, porque buscan una imagen diferente o porque simplemente no les gustan las zapatillas.

Así que si tú eres una de ellas, te compartimos algunas ideas con las que no tendrás ninguna duda que un par de tenis también lucen perfectos con tu vestido de novia. Incluso tu estilo puede hacer que lo combines con tus damas de honor para que, al igual que la novia, se olviden de los incómodos tacones para caminar con toda la comodidad, en especial si la recepción va a ser un jardín o cerca de la playa, donde el terreno complica el caminar.

Descubre cuáles son los cinco mejores pares de tenis que puedes usar en tu boda este 2022 y si aún estás indecisa por no saber si son la mejor opción, siempre puedes tenerlos como el plan B o después de una entrada triunfal con tu pareja, cambiarlos para mayor comodidad.

Tú y tus damas de honor pueden llevar tenis. (Foto: Pinterest Aura Novias)

Tenis con flores

Si has estado pendiente de ideas para lucirte en tu boda, seguramente habrás notado que muchas veces en el calzado se agrega un poco de color, algo similar a lo que Kourtney Kardashian y Travis Barker realizaron en su boda con tacones y mocasines rojos de terciopelo; sin embargo, si estás segura de querer usar tenis, puedes buscar algún diseño que se ajuste a tus planes.

Una idea es usar tenis blancos con detalles de flores en rojo, una idea muy coqueta que también es perfecta para combinar con tu vestido, sobre todo si es de encaje, pues ambos elementos le dan un toque más romántico al look de novia.

El novio también puede llevar tenis. (Foto: IG @teplaneoeventos)

Tenis personalizados

Una de las tendencias más virales en redes sociales son los tenis personalizados y para una boda son más que perfectos ya que se puede pedir que tengan diseños con leyendas como "la novia", "el novio" o "recién casados". Por supuesto, al tratarse de calzado blanco, los detalles van a resaltar mucho, por lo que se robarán toda la atención.

Cabe destacar que esta es una de las ideas más originales y a la que tú y tu pareja pueden apostar por la noche, justo después de su vals o cuando los tacones ya no parezcan la mejor opción para nadie; así no tendrás que recurrir a las pantuflas que se entregan a las invitadas.

Lo mejor de esta idea es que la puedes personalizar a tu gusto. (Foto: Pinterest Revista Nupcias)

Tenis de encaje

Por otro lado, si ya tienes tu vestido listo y destaca por estar lleno de detalles con encaje, unos tenis que se sumen a esta tendencia son perfectos. La mejor parte es que al ser unos de los más deseados por muchas novias, no te tomará demasiado tiempo dar con ellos y lucirlos con el estilo que te favorezca, ya que hay muchos modelos al tobillo o de botín.

Además, con la falda larga del vestido será muy fácil disimular que dejaste los tacones atrás para tener mayor comodidad en tu boda.

Este modelo es uno de los favoritos de las novias. (Foto: Style Me Pretty)

Tenis con agujetas de tul

Aunque si tu vestido es de tul y quieres que tus tenis tengan un toque idéntico, puedes usar los clásicos Converse y cambiar las agujetas por unas que puedes hacer desde casa. En caso que quiera usar los que ya tienes en tu clóset, es muy importante que cuides que estén muy limpios para que lo sucio no arruine tu estilo en un día tan importante.

Lo mejor de esta idea, además de ser muy sencilla, es que podrás utilizar tus tenis por mucho tiempo y con todo tipo de looks. Por supuesto, el hecho de no tener tantos accesorios lo hace la opción perfecta para las novias más discretas.

Después puedes reusar tus tenis. (Foto: Pinterest Natasha Woodward)

Tenis con perlas

En el otro extremo, para las novias más atrevidas y que no tienen miedo de jugar con su estilo en el día de su boda, un par de tenis personalizados con pedrería y perlas, es la mejor opción. Cabe destacar que este verano las perlas han ganado una popularidad impresionante, por lo que se llevan tanto en el calzado, como en la ropa, maquillaje e incluso en el peinado.

Así que si quieres que tus tenis sean el centro de atención de todos o brillar como nunca en tu vals, tienes que usar un modelo como este; sin embargo, hemos de advertirte que los tendrás que mandar a personalizar, o bien, diseñarlos tú misma.

(Foto: Pinterest SoExtraLuxe Couture)

