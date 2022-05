3 formas que puedes implementar en tu BODA para que tu PERRO esté presente

El perro es el mejor amigo de los humanos y como tal no puede perderse los eventos familiares más importantes, como es el caso de una boda; sin embargo, verlos en estos festejos no suele ser de lo más común y es por ello que muchas personas optan por dejarlos en pensiones. A pesar de que esta es una alternativa totalmente válida, puede desatar la preocupación por saber si está bien o el arrepentimiento de no dejarlo formar parte de un día tan importante.

Así que si estás planeando tu boda y tienes uno o varios perros en casa, puedes implementar algunas ideas para que ellos también estén en la lista de invitados del evento. Incluso, su presencia también se puede robar la atención de todos si es que los haces participar ya sea con una preciosa sesión de fotos, como los "lomitos de honor" o incluso con entradas especiales que los hagan ser el centro de atención, pues podemos asegurar que los resultados te encantarán y ellos estarán más felices que nunca.

No olvides que el perrito también puede llevar un traje. (Foto: Instagram @dimomenti.events)

Camina con ellos al altar

Lo "normal" es que el padre de la novia sea quien entrega a su hija en el altar para contraer matrimonio, pero si buscas darle un toque diferente a tu primera aparición con un precioso vestido y con todas las miradas en ti, puedes incluir a tu perrito en este momento y después dejarlo al cuidado de alguno de los invitados. Por supuesto, esto no quiere decir que el animal reemplace al papá, ya que la entrada puede estar protagonizada por los tres.

Cabe destacar que el look del lomito no puede pasar por alto, por lo que semanas antes de la boda puedes mandar a hacer un traje especial para el día, o bien, decorar su collar y correa con accesorios blancos o rosa pastel para que combinen con el color de tu vestido de novia. En Instagram es cada vez más común ver fotos de canes con sus trajes o vestidos de gala de los cuales puedes tomar inspiración.

No importa si se trata de uno o más perros. (Foto: Instagram @punkyfashionpet)

Perros de honor

Siguiendo con la idea anterior del look y collares de tu can, puedes implementar tener uno o varios perros de honor el día de tu boda con prendas especiales. La idea es más que perfecta si la ceremonia se realizará en espacios al aire libre, ya que puedes aprovechar el espacio para asignar una zona especial para ellos, en donde deberán esperar pacientemente; aunque hemos de advertir que si son traviesos, previamente será necesario recibir entrenamiento para que acaten la orden.

De optar por esta segunda idea para tener a tus mascotas en tu boda, también puedes aprovechar para realizar una hermosa sesión de fotos.

Esta es una idea para posar con tu perro. (Foto: Instagram @atelierdebodas)

Entrega del anillo

La tercera opción es una alternativa para los novios, y es el entrenar al perro y colocarle un collar especial en el que pueda correr hasta la pareja para entregar los anillos de matrimonio; este momento será perfecto si lo que se busca es sorprender a los invitados, pues nadie lo verá venir y el animal se robará la atención de todos los presentes, eso sin mencionar que es una de las ideas más originales para una boda.

Al igual que con las otras formas a implementar en un día tan especial, el lomito deberá llevar un look elegante y apropiado para el momento. Algunas opciones son corbatas con cuellos de camisa, smoking negro o vestidos.

La caja con los anillos puede ir en su collar. (Foto: Instagram @mipandillita_canina)

