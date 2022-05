Bodas: Los chongos altos se convierten en el peinado más bonito para las invitadas de la novia

Una de las bodas de las que nadie puede dejar de hablar es la de Kourtney Kardashian y Travis Barker, pues desde Italia impusieron moda con un estilo totalmente único que también siguieron sus amigos y familiares; sin embargo, hay algo que no se puede pasar por alto y es que todas las invitadas convirtieron a los chongos altos y desenfadados como el peinado perfecto para lucir en un día tan importante.

Es por ello que resulta fundamental hablar sobre este look y es que sabemos mejor que nadie que ir a una boda no es nada fácil, pues hay que escoger un vestido y un peinado perfectos que no se opaque la belleza de la novia. Y ahora, el clan Kardashian-Jenner llegó una vez más para imponer una tendencia de moda con apuestas totalmente únicas y que se pueden estilizar tanto al tipo de cabello como a la forma del rostro.

Como te adelantábamos, esta tendencia en bodas son los chongos altos que por sencillos que parezcan, son ideales para lucir sofisticada y elegante, sobre todo si se llevan desenfadados o si se acompañan con un flequillo, mismo que ayuda a estilizar el rostro y a darle el toque final al peinado sin necesidad de agregar accesorios como tocados de perlas o flores.

Dejar el fleco largo y suelto es ideal para lograr el peinado. (Foto: Instagram @kendalljennercloset)

Uno de los chongos preferidos por los fans fue el de Kendall Jenner, quien lo llevó a media cabeza y siguiendo el furor por los looks desenfadados. Para lograr esta imagen es necesario tomar varios mechones de cabello y enroscarlos al rededor de una coleta de cabello; asimismo, dejar algunos sueltos y llevarlos en diversas direcciones puede hacer que el peinado luzca magnífico. Esta idea es perfecta para presumir un escote en la espalda, aunque la modelo lució un vestido cerrado.

Por otro lado, la menor del clan apostó por un chongo alto y con volumen extra; para un peinado como este también hay que procurar que los mechones de cabello se dirijan hacia todas las direcciones, mientras que otros más pueden quedar sueltos, ya que con ello se logra ese aspecto desenfadado que está en tendencia para la temporada primavera-verano.

Asimismo, no se debe pasar por alto que los flequillos en todas sus formas y las Kardashian-Jenner lo saben mejor que nadie. Prueba de ello es que Kendall lo lució en cortina y peinado hacia ambos lados el rostro para estilizar la forma de su cara; mientras que Kylie y Khloé apostaron por un fleco lateral que es perfecto para alargar la cara.

Quien también impuso moda en peinados para bodas fue precisamente Khloé, ya que llevó un chongo alto y trenzado con el que además combinó otra de las grandes tendencias para el cabello de este 2022, el "Wet Hair" con el que logró ese efecto mojado sólo en la raíz del cabello y con especial atención en su fleco.

Los chongos con mucho volumen son perfectos para las invitadas de una boda. (Foto: Instagram @kyliejenner)

La empresaria también se sumó al estilo desenfadado, pero centrada en mantener el Wet Hair. (Foto: Instagram @khloekardashian)

