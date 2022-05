5 lecciones de moda que dejó la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker

El mundo del espectáculo está más emocionado y feliz que nunca por la unión en matrimonio de Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes desde el viernes pasado acapararon todas las miradas al tener su segunda y tercera ceremonia juntos. Desde entonces nadie ha podido dejar de hablar de la pareja y si bien uno de los vestidos que usó la empresaria se convirtió en la tendencia perfecta para todas las novias, después de este fin de semana dejó en claro las 5 lecciones de moda que no se pueden ignorar en ninguna boda.

Pues tanto los novios como los invitados, entre ellos todo el clan Kardashian-Jenner se lucieron como nunca con las mejores tendencias de moda del momento no sólo en la decoración del lugar, sino también en los lujosos vestidos Dolce & Gabbana con los que acapararon la atención mundial. Así que si estás organizando tu boda o eres una de las invitadas, lo mejor será que prestes atención a lo que se llevó este fin de semana y puedas lucir en tendencia.

Estampados

Kendall y Kylie Jenner llegaron a la boda de Kourtney Kardashian con los vestidos ideales en colores neutros, pero con un estampado de flores que acaparó todas las miradas por lo elegante que resulta. Las hermanas demostraron que este tipo de diseño es ideal para usar en prendas ajustadas al cuerpo, aunque algo que se debe considerar es que la prenda no tiene que llevar los estampados en todo el vestido, sino en partes estratégicas como el torso, la falda o sólo la cintura.

Por supuesto, las flores no son la única opción para lucir en una boda, pues si algo dejó en claro la líder del clan, Kris Jenner, es que el animal print de leopardo es la idea más sofisticada y elegante, sobre todo para mujeres maduras que buscan darle un toque especial a su look. Cabe destacar que este tipo de estampado es ideal para todas las edades, por lo que no sorprende que Khloé Kardashian llevara un vestido ajustado siguiendo esta tendencia.

Las hermanas Jenner se lucieron con vestidos floreados. (Fotos: IG @kyliejenner y @fashion__proof)

En dos estilos diferentes se puede llevar el animal print. (Fotos: IG @khloekardashian y @krisjenner)

Corsé con mini vestido

La gran protagonista de este fin de semana fue Kourtney Kardashian, quien volvió a demostrar que sigue todas las tendencias de moda más importantes del momento y que en el día de su boda no podía faltar el lucirse con un corsé, aunque muy a su estilo y con un mini vestido de encaje.

Pues todo este 2022 está influenciado por los corsés y de acuerdo con la socialité, la opción perfecta es convertirlo en el gran protagonista ya sea con detalles en el vestido que recuerden a él, o bien, ponerlo sobre la prenda para que destaque su corte y forma.

La novia también se lució con guantes largos. (Foto: IG @kourtneykardash)

Prendas con encaje

El encaje puede ser la opción perfecta para una boda este verano, pues fue uno de los materiales más visto durante las ceremonias de Travis Barker con la empresaria; un aspecto a resaltar es que no sólo es ideal para los novios, sino también para los invitados e incluso para los vestidos de las damas de honor.

Uno de los ejemplos más claros fue el vestido negro y entallado de Kim Kardashian, quien lució de nuevo su figura perfecta en encaje. Además, demostró que para lucir con estilo se debe apostar por diseños en los que el encaje dé esa imagen sensual y elegante con unas mangas largas y cuello alto.

Por su parte, Khloé Kardashian también llevó el encaje con un diseño más atrevido y que incluso rompe con la silueta que se le ha visto en los últimos años al dar volumen en la falda y, por supuesto, también lo acompaña por un corsé.

Estos son los vestidos de encaje perfectos para una boda. (Fotos: IG @kimkformation y @glamhore)

Plumas

Entre las lecciones de moda de Kris Jenner también destaca reconocer que las plumas no han pasado de moda y que son perfectas para lucir un vestido tipo túnica y con transparencias. De acuerdo con la empresaria, esta tendencia es ideal para todas las mamás de las novias, sobre todo si se apuesta por un color rosa bebé.

Kris Jenner impuso moda con un maxi vestido de plumas. (Foto: IG @fashion__proof)

Sandalias

La mejor parte de las bodas en climas tropicales o de aquellas que se realizan durante el verano, es que los tacones dejan de ser el único calzado que se puede usar y prueba de ello es que toda la familia de Kourtney Kardashian llegó a la boda con sandalias, ya sean planas o con un tacón de no más de tres centímetros, ideal para mantener la comodidad o para caminar sin problemas en caminos empedrados o con muchas escaleras.

