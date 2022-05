Micro bikinis de Kendall Jenner con los que puedes broncear tu piel este verano

El verano es uno de los momentos preferidos del año de muchas personas y está a nada de llegar con el clima perfecto y la temporada vacacional más esperada para viajar hasta la playa y disfrutar del Sol hasta obtener el bronceado más uniforme posible y para ello los micro bikinis son más que necesarios. Aunque muchas famosas los han lucido y presumido en redes sociales, una de las preferidas es Kendall Jenner, quien ha demostrado tener el mejor estilo de esta temporada.

Pues como pocas famosas, Kendall Jenner ha presumido su figura delgada, algo que la diferencia del resto de curvas de sus hermanas, con los micro bikinis más atrevidos por lo reveladores que resultan; sin embargo, son los diseños perfectos para quienes aman pasar horas bajo el Sol hasta que la piel tiene el tono perfecto de bronceado.

Así que para aprovechar este verano y presumir un bronceado de envidia, lo mejor es tomar inspiración de la modelo, quien es uno de los grandes íconos de la moda. Y es que la miembro del clan Kardashian no tiene miedo de llevar las prendas más pequeñas o hacer topless con tal de conseguir una piel con un tono uniforme; prueba de ello es esta foto en la que se quitó el top de su bañador y encendió la red.

Hacer topless es una excelente opción para conseguir un bronceado uniforme. (Foto: Instagram @kendalljenner)

Por otro lado, los micro bikinis también destacan por sólo cubrir zonas estratégicas del cuerpo y tener cintas o tirantes delgados con los cuales impedir que estas zonas queden del color natural de la piel. Por supuesto, Kendall Jenner se ha convertido en experta al usar este tipo de trajes de baño, incluso en los climas más extremos durante el invierno. Cabe destacar que aunque el verano está lleno de los colores más encendidos, el negro es la tendencia perfecta para usar.

Mientras que aquellas personas que buscan llevar consigo toda la energía tropical del verano, los bikinis de colores como el amarillo y estampados con tonos neón son la mejor opción. En este otro extremo, la modelo estadounidense ha llevado un bañador de dos piezas en el que el top destaca por un corte strapless, mientas que las bragas son de hilo dental.

De acuerdo con la famosa, los accesorios como sombreros playeros son perfectos para elevar el look en bikini y además para proteger zonas delicadas como el rostro.

Además de la nieve, este bikini es ideal para la playa. (Foto: Instagram @kendalljenner)

Las cintas delgadas ayudan a tener un bronceado uniforme.(Foto: Instagram @kendalljenner)

Siguiendo la tendencia de los colores llamativos, Kendall Jenner ha demostrado que diseños simples y sin estampados también son una opción perfecta para causar sensación y arrebatar miradas; sin embargo, se ha lucido con modelos clásicos como los tops con corte triangular y cintas atadas por detrás del cuello y espalda.

Asimismo, opciones menos sensacionales con micro bikinis en tonos nude son otra alternativa para usar este verano, pero para usarlos es necesario cuidar todos los aspectos anteriores, ya que hay muchos diseños con tirantes, copas y tiros más grandes que pueden hacer que el bronceado no sea tan uniforme. Así que no hay pretexto para no aprovechar las próximas vacaciones para pasar horas bajo el Sol hasta conseguir el tono ideal.

De acuerdo con Kendall Jenner, usar sombreros del mismo color que el bikini es un gran acierto de moda. (Foto: Instagram @kendalljenner)

Los bikinis nude están de moda y Kendall Jenner lo sabe mejor que nadie. (Foto: Instagram @kendalljenner)

