Descarta Sheinbaum asistir a la reunión urgente de la CELAC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no asistirá a la reunión urgente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que se analizarán temas como la cooperación en materia de migración y la unidad de Latinoamérica ante riesgos que enfrenta la región. Indicó que se analiza si en representación de México asistiría el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

Este domingo, la presidenta de la Celac, que está a cargo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a una reunión urgente luego de las diferencias entre Colombia y Estados Unidos por el tema de deportaciones y aranceles.

Sheinbaum envió su solidario apoyo a países latinoamericanos

A pregunta expresa, la presidenta refrendó su apoyo a todos gobiernos de América Latina.

“Se está revisando, hoy me voy a reunir al rato con el canciller, me va a explicar las reuniones de ayer para ver sobre la reunión. Personalmente no asistiría personalmente, en todo caso asistiría el canciller. Y vamos a ver si se realiza o no, están en esa definición. Pero siempre nuestra solidaridad y coordinación también con todos los gobiernos de América Latina siempre”, declaró.

En tanto, la Secretaría de Gobernación informó durante la conferencia de prensa que los 10 centros migratorios se encuentran listos para recibir a los paisanos deportados. Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, mencionó que la capacidad es de aproximadamente 2 mil a 2 mil 500 personas. Sin embargo, mencionó que el costo de operación no se ha definido, puesto que no han arrancado operaciones.

edg