Bikinis de colores divertidos para ser la más atrevida en la playa al estilo de Camila Sodi

En esta temporada de color, las escapadas a la playa son una de las opciones más atractivas para refrescarse, así que si quieres volverte una diosa de la seducción, no olvides llevar contigo un bikini super atrevido.

Y si aún no sabes cómo innovar tu look playero, algo que puedes hacer es seguir los consejos de Camila Sodi, quien continuamente da cátedra de como lucir increíble en bikini cuando tienes un cuerpo muy finito, dejando en claro que no se necesita tener curvas muy pronunciadas para ser la más linda de la playa.

1. Bikinis amarillos: Lo mejor para resaltar en el mar

Si quieres captar la atención de todos los vacacionistas, un color que no debe faltar en tus bikinis es el amarillo, ya que además de ser un color muy primaveral contrastará a la perfección con el azul del mar.

De manera que podrás obtener fotos tan sensuales y visualmente atractivas como esta sensual pic que compartió Camila Sodi.

Camila Sodi luce un cuerpo ideal en este bikini

2. Explosión de color: Combina dos o más colores

¿Quién dijo que los bikinis deben ser de un solo color? Si quieres ser la sensación en tus pool partys, algo que puedes hacer para resaltar es mezclar colores en tus trajes de baño.

En este ejemplo, Camila Sodi eligió combinar dos tonos neón que además de darle un toque divertido, le permitieron convertirse en la reina de la piscina.

Camilia Sodi da cátedra de estilo con este look playero

3. Colores fríos; los mejores para combinar con los cuerpos de agua

Ya hablamos de usar los colores para contrastar con los tonos naturales del mar, pero algo que también te hace lucirte en las playas y lagunas es usar un bikini de colores fríos.

Y lo mejor es que este tipo de bikinis son muy comunes, por lo cual, podrás elegir algún estilo que se adecúe a tus necesidades.

4. ¡Luce tu cuerpo con un bikini en colores neón!

Los colores neón están en tendencia y una manera de incluirlos en tus outfits playeros es elegir bikinis en estas tonalidades, las cuales además de darle brillo a tu piel, te volverán el centro de atención.

Camila Sodi sabe lo favorecedores que son estas tonalidades y por ello no duda en usarlos en sus bikinis más sensuales y atrevidos.

Como una diosa, así luce Camila Sodi

5. Blanco: Un color clásico en los bikinis

Muchas personas subestiman el poder del color blanco en los bikinis, pero lo cierto es que este tono ayuda a resaltar tus curvas, así que si eres una persona con una figura muy finita, esto te puede ayudar a destacar tus atributos.

Además, este color es un clásico que hará que todos te volteen a ver, ya que no todas se atreven a usarlo, ¿tú serás igual de osada que Camila Sodi?

¿Quién dijo que los trajes de baño completos no son sexys?

