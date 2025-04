María Cristina Mieres Zimmermann: Premios Gastrolab visibilizan a todos los actores de la gastronomía mexicana

María Cristina Mieres Zimmermann, vicepresidenta de Relaciones Institucionales de El Heraldo Media Group, subrayó que el objetivo principal de los Premios Gastrolab, que se entregaron este miércoles 2 de abril, es visibilizar a todas las personas que están relacionadas con la cocina mexicana.

En entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Média Group, Mieres Zimmermann señaló que los Premios Gastrolab fueron un evento muy bonito, en el que los nominados y las personas que acudieron estuvieron muy felices, en medio de un ambiente solidario y de festejo, al que asistieron la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, para su inauguración.

María Cristina Mieres Zimmermann, vicepresidenta de Relaciones Institucionales de El Heraldo Media Group, en los Premios Gastrolab. Créditos: Instagram heraldogastrolab.

La diferencia de los Premios Gastrolab frente a otras premiaciones

La vicepresidenta de Relaciones Institucionales de El Heraldo Media Group, recordó que la gastronomía une a las familias cuando nos sentamos alrededor de una mesa disfrutando de un platillo en cualquier lugar de nuestro país, además de que nos hace sentirnos únicos.

Mieres Zimmermann destacó que la industria de alimentos y bebidas genera una derrama económica muy importante para México y es una de las más importantes, de ahí la trascendencia de visibilizar a todos los actores que forman parte de esa cadena gastronómica porque no solo son los chef sino todas las personas que están detrás.

“Es toda una cadena desde los agricultores, proveedores, gente de servicio, hoteleros, y los restauranteros”, mencionó Mieres Zimmermann antes de asegurar que la gastronomía mexicana ha impulsado el turismo en México y recordó que en el año 2010 la Unesco nombró a la cocina nacional patrimonio intangible de la humanidad.

La vicepresidenta de Relaciones Institucionales de El Heraldo Media Group comentó que la diferencia de los Premios Gastrolab con otras premiaciones que existen en nuestro país es que hubo nominaciones de categorías que poca gente voltea a ver, como por ejemplo: proyecto enológico, como influencer gastronómico, como generador de contenido como restaurante emergente.

Comentó que el objetivo de estas categorías es apoyar a los nuevos talentos, ya que son el futuro, y si no son impulsados, no llegarán a donde están los grandes hoy.

Mieres Zimmermann reveló que el momento que más la sorprendió fue premiación a la categoría de influencer gastronómico ya que había nominaciones con generadores de contenido que tienen millones de seguidores en Instagram, pero el ganador fue la persona que menos admiradores tenía.

“Se llama Soy parrillero, de Monterrey, y tiene 350 mil seguidores mientras estaban otros nominados de 3 millones. Y hablando de la era digital, me puse a reflexionar un mensaje para los jóvenes que están basando su éxito en ese número: que no nada más es tener el número, sino que tienes que tener un engagement con tu público, tienes que tener una conexión con tu público porque muchas veces ese número no dice nada”, expresó luego de señalar que fue muy sorpresivo ese triunfo.