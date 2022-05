Camila Sodi habló sobre uno de sus papeles más famosos y sorprendió a todos

Corría el año 2020 cuando, Camila Sodi formó parte de Rubí como parte de una serie de nuevas versiones de los clásicos de Televisa que ha realizado Fábrica de Sueños -responsables de las nuevas adaptaciones de La Usurpadora, Cuna de Lobos y Los Ricos También Lloran-. Fue la actriz a los largo de los 27 capítulos (a diferencia de los 115 originales) de la reversión que tuvo antes de protagonista a Bárbara Mori.

Camila Sodi, sobrina de Thalia mencionó para Televisa Univision que no investigó sobre las versiones anteriores del personaje creado por Yolanda Vargas Dulché en 16963 y lanzada en 2004 a la televisón: “Cuando estás haciendo algo que trae muchas versiones atrás, desde mi punto de vista lo mejor es no contaminarte porque empiezas inevitablemente a hacer las cosas un poco parecidas, entonces decidí no ver nada”, expresó.

Las polémicas llegaron en cataratas a las redes sociales debido a que la telenovela protagonizada por Bárbara Mori es considerada por los críticos, los fanáticos, el rating y consumidores de melodramas en todo el mundo como la mejor adaptación a la novela de Yolanda Vargas Dulché para Televisa, por lo que eso ha sido el motivo de algunos ataques a la versión que tuvo a Sodi.

“Primero se nos entrega una Rubí (2020 )que si bien estaba muy bien enfocada a la época que vivimos, no tenía esa esencia que Mori nos brindó, por lo que no creo que sea bueno decir que no vio Rubí (2004) cuando es de ley ver una obra maestra para poder darle una nueva interpretación”, escribieron fans de la telenovela en Twitter.

Camila Sodi fue muy cuestionada en su papel de Rubí.

Otra de las polémicas nuevas confesiones está dirigida a que mencionó que para dar vida a Rubí, Camila Sodi se inspiró en el libro El arte de la seducción, de Robert Greene, que compila a los grandes seductores que han existido en el mundo, y, además, tomó clases con una terapeuta sexual. “Fui con una chava que es buenísima que se llama Sasha Cobra, que es una terapeuta sexual energética. Ella destapa justo canales energéticos y desbloquea y trabaja con la energía sexual, no digamos sexual referente al sexo y a los órganos reproductores, sino sexual como hablando de la energía creadora”, agregó.