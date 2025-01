La Güera de las estrellas habla de los números maestros y de la temporada de Acuario, descubre qué nos deparan los astros

¡La Güera de las Estrellas ya está aquí!, y nos comparte las mejores predicciones para la semana, así como el mensaje con el que nuestros ángeles nos están aconsejando, especialmente ahora que nos encontramos en la temporada de Acuario, donde la energía será tan intensa que nos hará querer iniciar con proyectos y tener nuevas metas y retos a la vista. Además, no olvidemos que este miércoles se llevarán a cabo los festejos por el Año Nuevo Chino, del que la psíquica ya nos ha contado todos los detalles.

Este lunes 27 de enero en punto de las 11:00 horas a través de los canales oficiales de El Heraldo de México, la experta en astrología nos compartirá sus mejores predicciones; hoy, los grandes protagonistas serán las personas que sean del signo Acuario, ya que están en su mejor momento al ser los cumpleañeros; recuerda que la Acuario Season empezó el pasado 19 de enero y nos acompañará hasta el próximo 18 de febrero.

Hoy en su transmisión en vivo, La Güera de las Estrellas nos hablará sobre el aire, es decir, el elemento de este signo zodiacal. Así que prepárate para conocer más sobre el signo cardinal y quién es el opuesto a los acuarianos; por si fuera poco, la querida psíquica también nos compartirá cuáles son las palabras que definen a este signo y cuál será el mejor día gracias a la energía y la suerte que estará a su favor.

Además, hoy la experta en astros nos habla de los colores y amuletos de la suerte de Acuario, así como del arcángel que no los dejará solos en las próximas semanas; recordemos que la temporada no terminará hasta después de la primera quincena de febrero. Por otro lado, en temas de numerología, nos revelará qué son los números maestros y cómo usarlos; ¡así que tienes prohibido perdértela!, recuerda que también nos cuenta todos los detalles y predicciones del mundo y de los espectáculos.

¿Cuál es el signo opuesto de Acuario?

El signo opuesto de Acuario es Leo, pero contrario a lo que se piensa, pueden empatar como pareja, pero llegará un momento en el que se sientan en competencia, aprisionados y estresados; sin embargo, siempre sienten atracción y pasión el uno por el otro. Recuerda que los acuarianos son más sensibles y por lo tanto pueden llegar a sentir más.

¿Cómo le irá a Acuario en 2025?

Este 2025 lo que les va a llegar a los Acuario son enfermedades o cansancio, pero sólo a inicios de año, pero esto no frenará su energía, ya que el universo les traerá muchos cambios aunque para que esto se convierta en algo exitoso es importante soltar el pasado, no engancharse y haber entendido la lección del pasado. Este año se deben de preparar para viajes, recibir dinero, llenarse de triunfos éxitos, planes en los que se incluye la liberación, una nueva casa y más.

Por supuesto, este lunes La Güera de las Estrellas nos reveló las predicciones para los famosos que pertenecen a este signo zodiacal.

Maluma . Hospitalización por enfermedades, pero tendrá la dicha de hacer crecer a la familia con un nuevo hijo. Sin embargo, las cartas advierten que se enfrentará a un problema legal relacionado con Diddy Combs del que saldrá bien librado.

. Hospitalización por enfermedades, pero tendrá la dicha de hacer crecer a la familia con un nuevo hijo. Sin embargo, las cartas advierten que se enfrentará a un problema legal relacionado con Diddy Combs del que saldrá bien librado. Shakira. Se le relacionará con una nueva relación, aunque ella sigue concentrada en sus proyectos e hijos. Eligió a México como el lugar de planeación para sus conciertos, mismos en los que saldrá exitosa; sin embargo, debe de tener cuidado con su salud pues el cansancio y estrés la harán enfermar, aunque no de gravedad.

¿Qué son los números maestros?

No son kármicos, son maestros y nos hacen entender las lecciones; con ellos no se pueden hacer sumas, ya que nos muestran algo en específico con un fuerte simbolismo que nos hacen entender y saber; entre ellos destacan el 11, 22, 33 y 44. Si constantemente los ves o incluso notas que se repiten con números espejos, quiere decir que una energía te está contactando para hacerte saber algo en particular. Así que no ignores lo que se te asigna.

¿Cuál es mi mensaje de los ángeles hoy?

Los ángeles tienen un importante mensaje para cada uno de los signos del zodiaco, quienes deben de prepararse para los cambios y además a hacer un equilibrio en el no sólo destinar sus energías para las demás personas, sino también para uno mismo. Por otro lado, es fundamental que esta semana evites irte por el camino de los excesos y esto aplica en todo aspecto de tu vida; si quieres conocer qué te quieren decir, sobre qué te quieren advertir y proteger, escucha a La Güera de las Estrellas, quien cada lunes nos acompaña en El Heraldo de México con una transmisión en vivo para que sepas qué consejos seguir y cuáles ignorar.

