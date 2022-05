Estos son los peinados más bonitos para lucir en las bodas

La temporada de bodas ya está aquí, pues muchas parejas aprovechan el verano para contraer nupcias y por supuesto, no son los únicos que se mantienen preocupados por qué usarán en ese día tan especial, ya que todas las invitadas se preocupan no sólo por conseguir los mejores vestidos, sino que también comienzan a buscar cuáles son los peinados en tendencia para lucirse sin opacar a la novia, así que si este es tu caso no dejes de leer.

Y es que dimos con los peinados preferidos de la temporada que te encantarán por lo bonitos que se ven y, sobre todo, porque siguen todas las tendencias de moda del momento como son las trenzas, ondas suaves y desenfadadas, así como el uso de accesorios entre los que destacan las perlas, así como detalles floreados en color oro con los que sin duda lograrás darle un toque extra a tu melena y lucir más hermosa que nunca.

El peinado más viral de Instagram

La primera opción es una de las preferidas de las famosas, pues además de lucir muy elegante, es muy fácil de realizar, por lo que incluso podrás peinarte desde casa sin mayor problema. Por otro lado, la forma del peinado es perfecta para agregar pequeñas pinzas con forma de flores y darle un toque de color a tu melena, la mejor parte de esta idea es que es ideal para que los accesorios se combinen con el color de tu melena.

Para realizarlo tienes que peinar todo tu cabello hacia atrás, realizar una raya en medio de la cabeza y posteriormente trazar otras dos más hacia cada uno de los lados de tal forma que te queden cuatro mechones de cabello que deberás enroscar y atar con una pequeña liga, así como agregar los accesorios. Finalmente marca ondas suaves en el resto de tu melena y estarás lista con el peinado preferido para el verano.

En lugar de las pinzas puedes usar perlas o brillos para el cabello. (Foto: Instagram @estrelladebelenonce)

Corona de trenzas

Otro de los peinados preferidos para las bodas y que lo pueden llevar tanto las personas con el cabello largo como con melenas cortas es una corona de trenzas que inicia desde la frente y se extiende hasta por detrás de la nuca. Algo que debes tomar en cuenta es que aunque se puede llevar un look totalmente recogido, también puedes dejar gran parte del pelo suelto.

Si te decides por la segunda opción, olvídate por completo de dejarlo lacio, ya que par que luzca mejor y con la vibra del verano, se pueden marcar ondas en las puntas del cabello.

También puedes agregar accesorios en la trenza para hacerlo lucir más. (Foto: Instagram @peluqueria.marisarueda)

Coletas bajas

Sin embargo, sabemos que hay muchas invitadas que prefieren llevar el cabello totalmente recogido y para ellas también hay opciones; la primera de ellas es un peinado con una coleta baja, pero no tan simple como parece, sino acompañado por una corona de trenzas como corona y sobre la parte inferior de la cabeza.

Este peinado no tiene por qué ser perfecto y para darle ese aspecto desenfadado que tanto gusta durante esta temporada, se pueden dejar unos cuantos mechones de cabello sueltos y ligeramente rizados.

Para sujetar el resto de cabello, átalo justo por la mitad. (Foto: Instagram @saraysojo_)

Recogido con accesorios dorados

La última opción de peinados con los que puedes ir a una boda es con un look total recogido, para ello tendrás que marcar una raya en medio de tu cabeza, peinar el cabello hacia ambos lados y recoger toda la melena a la altura de la nuca. Ayúdate de pasadores y ligas para sujetar el cabello, y si lo prefieres deja un chongo marcado.

Finalmente coloca una corona para darle un toque de elegancia al peinado; una gran opción es apostar por una corona dorada que puede llevar flores, hojas o pequeñas gotas que hagan brillar tu melena.

Asimismo, puedes cambiar este accesorio por un listón o perlas. (Foto: Instagram @zaffira_accesorios)

