5 diseños elegantes de uñas blancas que puedes usar el día de tu boda

La primavera y el verano son las temporadas en las que más bodas se celebran y si es tu caso, seguramente te encuentres en los últimos preparativos para que todo salga perfecto; sin embargo, no todo se trata del lugar en el que contraerás nupcias, pues es uno de los días más importantes de tu vida en el que tienes que lucir más hermosa que nunca no sólo al llevar el vestido de novia más hermoso, sino también un maquillaje precioso y, por supuesto, unas uñas únicas con el mejor de los diseños del momento.

Aunque las uñas no suelen ser las grandes protagonistas de un look de boda, no podemos negar que son necesarias para darle un toque extra de belleza y estilismo a tus manos. Y nosotros mejor que nadie sabemos que escoger un diseño perfecto puede ser todo un problema, sobre todo si se busca mantener una imagen elegante y discreta, y para ello no hay mejor opción que usar el esmalte blanco para que el color no se robe toda la atención y opaque el vestido de novia.

Es por ello que te compartimos los cinco diseños de uñas más elegantes que puedes llevar el día de tu boda para terminar de lucir preciosa. Además, hemos de advertir que no importa si tu fiesta será en la playa, en un jardín o en un salón, ya que todos los diseños tienen esa vibra perfecta para la primavera o el verano.

Uñas naturales

Si lo tuyo no es llevar una manicura muy elaborada y prefieres lo natural, una excelente opción es que en tu uña natural apliques esmalte transparente y posteriormente con un tono blanco dibujes unas cuantas flores y puntitos, pues este es el diseño más discreto y elegante para que en tu boda le des un toque extra de cuidados a tus uñas, sin que llamen demasiado la atención.

Algunos diseños como estos también llevan piedras plateadas. (Foto: Instagram @__emsgems)

Estilo francés con flores

El segundo de los diseños tiene una de las grandes tendencias en manicura del 2022, es decir, el renovar el clásico estilo francés al aplicarlo en la punta de la uña, pero con un color claro como base. Asimismo, algo que está llamando la atención de todas las novias es que se puede agregar un "toque" extra en un par de las uñas, un buen ejemplo es dibujar flores y que, por lo tanto, den un pequeño guiño de color como el amarillo.

Algo que puedes tomar en cuenta es que el diseño no tiene que ser idéntico, pues en lugar de las flores puedes dibujar ondas, líneas o un animal print de cebra, que son otras de las grandes tendencias del momento. Cabe destacar que incluso puedes jugar con el estampado y los detalles de tu vestido, como puede ser el encaje.

Esta manicura es perfecta para las novias más discretas. (Foto: Instagram @nailsbypaulin)

Flores con color

Aunque este diseño es muy parecido al anterior, este es dedicado a aquellas novias que quieren llevar las uñas largas el día de su boda y una de las formas preferidas para este estilo francés es llevarlas en forma de almendra.

Sin embargo, para las flores se debe prestar mayor atención al dibujo, ya que tanto los pétalos, tallos y hojas, tienen los detalles más marcados para lograr una imagen realista; si decides usar este diseño y tu vestido es de encaje y manga larga, inmediatamente notarás el match perfecto.

El color de base puede ser un rosa claro o nude. (Foto: Instagram @klamaja)

Francés en stilleto

Como te adelantábamos, esta renovación del estilo francés es una de las más virales del momento y si lo que quieres es llevarla en todas las uñas sin perder los detalles, puedes aplicar un tono nude como base y sobre él dibujar una margarita en cada uña; mientras que la punta queda totalmente blanca.

Por otro lado, puedes imponer moda y olvidarte de las uñas cortas al darles forma de stilleto, es decir, con la punta ligeramente más marcada que las anteriores.

Con diseños como este notarás cómo tu mano se ve más alargada. (Foto: Instagram @clawsxcollxtion)

Nude con hojas de oro

Si eres amante de la manicura sabrás que los diseños con detalles de hoja de oro están en tendencia y para el día de tu boda te pueden hacer lucir más elegante que nunca. Una idea que puede ser más sutil que las anteriores, es llevar las uñas en un tono nude y en un par de ellas dibujar flores blancas.

Mientras que para los detalles el esmalte negro será perfecto para mantener la misma paleta de colores.

Este diseño lo puedes llevar en uñas cortas y largas. (Foto: Instagram @nailssbykate)

