Alta costura española: Lorenzo Caprile, una vida en el diseño de vestidos exclusivos

Formado en el Fashion Institute of Technology, de Nueva York, y en el Politécnico Internacional de la Moda, de Florencia (Italia), es un referente de la moda en la Península Ibérica y dio la vuelta al mundo alcanzando gran popularidad con el vestido rojo que la ahora reina de España lució en la boda de Mary y Federico de Dinamarca, cuando Letizia era princesa de Asturias.

De su taller, que a punto está de cumplir tres décadas, han salido los vestidos para grandes personalidades. Sin pelos en la lengua, directo, excéntrico y diciendo lo que piensa, es un grande entre los diseñadores de moda. Madrileño de nacimiento, donde está afincado, está centrado en novias y madrinas, sus grandes protagonistas ahora que ya todo ha vuelto a la normalidad. Activada la temporada de bodas, el sector vuelve a respirar tras muchos meses. cerrado por la pandemia.

Llevas más de 40 años en la moda, ¿cómo ha evolucionado el sector desde que llegaste hasta ahora?

Concretamente el mío ha evolucionado muy poquito. Sigue igual que hace 40 años. Hay muchos talleres, unos llegan, otros se van, pero el protocolo, la rutina, los interiorismos de las novias, todo eso sigue igual. Los talleres que nos dedicamos a hacer vestidos de novia y madrinas han cambiado muy poco.

Vemos por las tendencias que vuelve todo lo vintage, lo retro. ¿Eres de los que guarda o recicla?

Gasto muy poco dinero en ropa. Si las prendas están bien y te duran…No soy una persona consumista.

Has dicho que todos los días te echas en cara que ojalá te hubieras dedicado a otra cosa… De no haber sido diseñador, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?

Pues me hubiera dedicado a algo relacionado con cultura, en un museo o en una biblioteca.

Lorenzo, lo que está muy claro es que eres un referente de la moda en España, ¿qué cuesta más llegar o mantenerse?

Lo que de verdad cuesta en la vida es mantenerse, y en esa estamos en estos tiempos tan complicados.

¿Para ti qué prima la, comodidad o el glamour?

Pienso que se pueden llegar a conseguir las dos cosas. Si eres un buen profesional, y conociendo los trucos del oficio, tal y como está evolucionando la sociedad, tienen que conseguir una imagen muy glamurosa, pero también cómoda en el tiempo.

Estás participando en el programa de televisión Maestros de la costura ¿cómo te sientes como jurado del mismo?

Es una experiencia vital en mi vida. Me siento muy bien, cómodo, y es una etapa maravillosa. Adoro a mis compañeros y me encuentro muy a gusto. Es algo muy positivo.

Tras una complicada pandemia en la que el sector ha vivido un duro revés, ¿qué has aprendido en estos meses tan complicados para tu gremio?

Pues lo hemos pasado muy mal, como muchas otras pequeñas y medianas empresas. Dos años sin bodas, sin eventos, ¿de qué íbamos a vivir? Pero gracias a Dios las cosas se han activado. He aprendido a vivir al día y que los planes a largo plazo no se pueden hacer. Prefiero disfrutar el momento y no programar.

Colaboraste repartiendo comida y medicinas a los más necesitados durante los primeros meses de la pandemia, ¿cómo viviste estar en ese escenario?

Fue una experiencia súper enriquecedora, y al colaborar de esa manera se siente uno muy bien. Fue poder sumar, enriquecerse y aprender muchísimas cosas.

Sé que no es fácil describirse a uno mismo pero, ¿cómo se definiría Lorenzo Caprile?

Soy una persona que intenta hacer su trabajo lo mejor posible, pero que obviamente fallo y me equivoco, como todos los seres humanos, aunque al menos lo intento.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me encanta leer, estar con mi familia y mis amigos, que son maravillosos, pero sobre todo la lectura, que me apasiona.

No cabe duda que cada cierta época se marca un estilo; en los años 40 o 50, fueron las estrellas de Hollywood, en los 60, la realeza, en los 70 los actores de televisión, en los 90 las modelos… ¿cuál crees que son las personalidades que dictan las tendencias, las influencers, las Kardashian?

Hoy por hoy es el mundo de la música. Los grupos o fenómenos como Lady Gaga y Rosalía, son los que arrastran a la gente joven, que es la que realmente sigue la moda y la consume. Están muy al día de las tendencias y siguen lo último de lo último.

María Félix, La Doña y Dolores del Río fueron dos de las estrellas más importantes de la Época de Oro del cine mexicano, ¿dónde crees que radicaba su poder de seducción?

Eran grandes mujeres, diferentes, especiales. En ese mundo de Hollywood cortadas por el mismo patrón, rubias, eran ellas mismas. Parte de su triunfo se debe a eso, y a que por supuesto eran mujeres bellísimas y con una personalidad arrolladora.

Por Verónica Benjumeda

Fotos: Cortesía

MAAZ