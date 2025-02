Un padre y su hijo se encuentran en estado crítico tras ser arrollados por una famosa TikToker

Una reconocida influencer venezolana se encuentra inmersa en la polémica, luego de que se dio a conocer que atropelló a un hombre y su hijo - de tan solo 8 años de edad - mientras transitaban por la localidad de Maracaibo, en el Estado de Zulia, Venezuela. A unos días de los hechos, los seres queridos de las víctimas han denunciado que sus familiares se encuentran hospitalizados y en estado crítico, pero aún así no han recibido apoyo económico por parte de la creadora de contenido.

De acuerdo con el reporte de medios de comunicación venezolanos, la influencer involucrada en este percance es Valeria Carruyo, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales. Aparentemente, la creadora de contenido circulaba por Maracaibo a bordo de su automóvil, cuando perdió el control de su unidad y terminó impactándose contra una motocicleta en la que viajaban un hombre - de 51 años - y su pequeño hijo.

Noticias Relacionadas Aeroméxico ofrece atractivo empleo en Atención al Pasajero: necesitas preparatoria concluida

Las víctimas del accidente fueron trasladadas hasta un hospital local, donde su condición médica fue reportada como grave. Por su parte, Valeria Carruyo quedó detenida por las autoridades locales; aunque las causas del siniestro aún son desconocidas, testigos de lo sucedido detallaron - para medios locales - que el percance vial fue ocasionado por la imprudencia de la creadora de contenido, aunado a las condiciones en las que se encuentra la vialidad, puesto que no ha tenido un buen mantenimiento.

Familiares de las víctimas denuncian no tener apoyo de la influencer

La creadora de contenido cuenta con más de 2 millones de seguidores. Foto: IG / Valeria Carruyo.

La madre del menor de edad y esposa del hombre atropellado, Eslaine Moreno, compartió un video en redes sociales para denunciar que no ha tenido apoyo económico por parte de Valeria Carruyo. En la grabación, la mujer narró que sus familiares siguen hospitalizados y que las personas cercanas a la influencer solo le han ayudado con algunos insumos, pero no se han hecho cargo de las facturas médicas.

"Ellos (las personas relacionadas con la creadora de contenido) se aparecieron el domingo (el día del accidente) y nos dieron insumos. Insumos, no plata. Eso es falso que nos han dado plata. Es más, el muchacho que llevó los insumos, ellos, no se han comunicado conmigo, se han comunicado con el hermano de mi esposo. Y hace como una hora fue que ellos se aparecieron hoy a dejar unos insumos, porque al niño necesitan meterlo a pabellón con urgencia", dijo Moreno en uno de sus videos más recientes.

Esta fue la última publicación de la influencer antes del accidente

En redes sociales han cuestionado a la creadora de contenido por el accidente. Foto: IG / Valeria Carruyo

Previo al accidente, Valeria Carruyo habría utilizado sus redes sociales, por última vez, el pasado 13 de enero, cuando subió un video bailando una canción del artista Beéle. En su grabación, la influencer habría colocado el siguiente texto: "tranquila porque cuando uno marca el alma no hace falta marcar territorio". Ese video ya cuenta con más de cinco mil comentarios, donde se ha generado un fuerte debate.

Las publicaciones de la creadora de contenido se han llenado de mensajes por parte de sus seguidores, quienes la han estado cuestionando sobre el accidente en el que se vio involucrada. No obstante, el manager de la joven ha asegurado que la mujer no cuenta co su teléfono celular, ni tiene permitido el acceso a redes sociales, razón por la cual no ha podido estar activa en sus cuentas; se espera que el caso se resuelva lo antes posible.

Sigue leyendo:

Reportan tiroteo masivo al interior de fábrica de cosméticos | VIDEO

Aumentan casos de sujetos que se hacen pasar por oficiales de migración en Estados Unidos