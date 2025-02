Misterioso líquido caliente de una fuga en el fondo del océano podría causar un TERREMOTO

Un líquido caliente que emerge de las profundidades del Océano Pacífico amenaza la estabilidad de la Tierra ya que su presencia podría desencadenar un fuerte terremoto, advirtieron científicos. La falla donde se presenta está localizada a unos 80 kilómetros de Newport, Oregón en Estados Unidos.

El descubrimiento de la falla en el fondo del océano fue a cargo de investigadores de la Universidad de Washington el cual fue publicado el pasado 25 de enero en la revista académica Science Advances. Los científicos observaron filtraciones de líquido cálido y químicamente distinto que brota del fondo marino.

En un comunicado, la Universidad de Washington (UW) informó que el manantial submarino es único y fue llamado Pythia's Oasis . Las observaciones sugieren que el manantial proviene del agua que se encuentra a 4 kilómetros por debajo del fondo marino en el límite de las placas, lo que regula la tensión en la falla marina, precisó la universidad.

El equipo hizo el descubrimiento en un retraso relacionado con el clima durante un crucero a bordo del RV Thomas G. Thompson. En su viaje encontraron “columnas inesperadas de burbujas a aproximadamente a menos de un kilómetro debajo de la superficie del océano”, indicó el comunicado.

Así sería el terremoto que ocasionado por la fuga en el fondo del océano

El equipo de científicos afirmó no estar alarmados por el descubrimiento de la falla geológica en el mar, puesto que no no desencadena terremotos, pero puede regular la fricción en la zona de falla. Evan Solomon, el coautor de la investigación y profesor asociado de oceanografía de la UW, explicó en qué consiste la fricción.

Solomon dijo que el fluido liberado de la zona de falla es como un lubricante que se filtra. Esa es una mala noticia para los riesgos sísmicos: menos lubricante significa que la tensión puede acumularse y crear un terremoto dañino, acotó, mientras señaló que es el primer sitio conocido de ese tipo.

Lo anterior afectaría la zona de subducción central de Cascadia, falla marina que amenaza con desatar un terremoto de magnitud 9 en el noroeste del Pacífico.

