Ataque devastador en Suecia con tiroteo que deja 10 muertos

Una "decena" de personas, entre ellas el presunto atacante, murieron baleadas ayer en una escuela para adultos en Suecia, un incidente que el primer ministro calificó como el "peor tiroteo masivo de la historia" del país.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson en una rueda de prensa informó sobre lo ocurrido, tras el ataque después del mediodía en Örebro, una localidad situada a unos 200 kilómetros al oeste de la capital, Estocolmo.

El primer ministro sueco indicó que quedan "muchas preguntas por responder" e instó a la población a no "especular" sobre las motivaciones del atacante.

El jefe de la Policía de Örebro, Roberto Eid Forest, reportó que "una decena de personas murieron" en el tiroteo ocurrido en el Campus Risbergska, una escuela para adultos, sin precisar cuántos heridos dejó el ataque.

"El autor no es conocido por la Policía y no tiene vínculos con ninguna banda. Creemos que no habrá más ataques", añadió.