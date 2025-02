Destacan más confianza para Claudia Sheinbaum con el freno de aranceles

Que se haya logrado un acuerdo para aplazar los aranceles a las mercancías mexicanas por parte de Donald Trump, se convierte en una ventaja para la presidente de México, Claudia Sheinbaum, sin embargo, la amenaza será una constante de presión a lo largo de toda la administración, consideró el área de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex.

Nydia Iglesias, directora de Análisis Político de Banamex, refirió que le ha ido “increíblemente bien” a Sheinbaum, a 100 días de iniciado su gobierno al inspirar credibilidad e incrementar la confianza entre las personas, lo que se verá más acentuado con lo sucedido el fin de semana.

Ello, agregó, ante el temple que se demostró para negociar con el presidente de Estados Unidos y lograr el aplazamiento de la aplicación de los aranceles de 25 por ciento a las mercancías mexicanas importadas por la Unión Americana.

En este sentido, Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos, refirió que ni esta área de análisis, ni los mercados internacionales creyeron que Trump aplicaría aranceles a México, lo que se reflejó el lunes en los mercados internacionales en la cotización del tipo de cambio en su paridad es peso–dólar.

“Por qué no le creíamos y seguimos sin creerle y nuestro escenario central es que no va a poner aranceles a México ni dentro de un mes ni el resto del año, porque lo vemos demasiado irracional hasta para un Trump, que tiene una parte bastante irracional, no lo vemos ni en el terreno geopolítico ni en el económico que le convenga a Estados Unidos”, aseveró.