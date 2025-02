Asesinan a tiros a turista estadounidense, estaba retirando dinero de un cajero automático

Un turista estadounidense de 56 años fue asesinado a tiros frente a su pareja mientras retiraba dinero de un cajero automático en la ciudad de Trento, Filipinas, el miércoles por la noche, la víctima fue identificada como Ralph Manecke, de Boston, en Estados Unidos, estaba de vacaciones con su pareja, Jerald Ceasar Tornea, un nativo filipino.

De acuerdo con la policía local, Manecke y Tornea habían retirado aproximadamente 800 dólares en efectivo de un cajero automático cuando fueron abordados por un asaltante armado que llevaba casco, el sospechoso saltó de una camioneta y le arrebató la bolsa a Tornea, que contenía el dinero. Luego, el ladrón disparó un solo tiro en el estómago de Manecke antes de huir.

"Mientras nos tirábamos, una camioneta se acercó a nosotros y un hombre salió de ella, nos dio las buenas noches, pero me quedé atónito cuando vi que nos apuntaba con un arma. Le advirtió a mi compañero que no se moviera. No pude hacer nada. Sentí todo el cuerpo entumecido", aseguro Jerald.