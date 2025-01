Hermano de Fofo Márquez manda contundente mensaje tras conocer la sentencia del influencer: "llevo una vida tranquila"

La tarde del pasado miércoles 29 de enero fue sentenciado a 17 años de prisión el influencer Rodolfo Márquez, mejor conocido en redes sociales como Fofo. El creador de contenido fue encontrado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Edith "N", una mujer a quien el youtuber golpeó tras un percance vial dentro del estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

A la audiencia, donde se dictaminó la sentencia contra Fofo Márquez, acudieron su madre y su hermano, Rodrigo Márquez. En videos que circulan en redes sociales se puede ver que los seres queridos del creador de contenido salieron del recinto en medio de empujones y tratando de evitar a la prensa. En las grabaciones se observa que el hermano del influencer realizó señas obscenas a los medios de comunicación y posteriormente abordo una camioneta para retirarse.

Luego de que los videos se volvieron virales en redes sociales, Rodrigo Márquez - el hermano menor de Fofo - emitió una serie de mensajes a través de su cuenta oficial de Instagram, donde lamentó lo ocurrido con la prensa y justificó sus actitudes argumentando que su madre - Sandra Xóchitl Alcaraz - estaba siendo acosada por los medios de comunicación; de igual manera, agregó que no volverá hablar sobre el caso de su hermano Rodolfo.

¿Qué dijo el hermano de Fofo Márquez tras la sentencia del influencer?

"A todos los amigos y colegas periodistas quiero pedirles una disculpa por el atracado del día de hoy. Yo siempre he respetado y admirado su trabajo al yo ser una persona con conocimiento en medios, se perfectamente bien cómo funciona su trabajo, y siempre he respondido a todas sus entrevistas de manera respetuosa, sin embargo cabe aclarar que el día viernes 24 de enero advertí que no iba a tocar el tema nunca más a partir de ese momento y que esperaba que respetaran esa decisión", escribió Rodolfo Márquez en sus redes sociales.

El hermano de Fofo Márquez agregó que no tolerará el acoso hacía sus seres queridos, particularmente hacia su madre, Sandra Xóchitl Alcaraz: "lo que no pienso permitir es su acoso extremo hacia mi familia al grado que casi aplastan a mi mamá y la tiran con tal de tener su 'nota' y menos voy a permitir que se aprovechen de la vulnerabilidad para acosar a la familia en un momento tan delicado, invito a la gente a que deje de creer en las noticias con información falsa", aseveró.

Familia de Fofo Márquez no hablará más sobre la sentencia del influencer

Rodrigo Márquez adelantó que no pretende volver hablar sobre el caso de su hermano, por lo que pidió a los medios de comunicación que ya no le pregunten nada relacionado al caso. El hermano de Fofo añadió que no quiere ser relacionado con las actitudes y comportamientos del influencer y que no permitirá faltas de respeto contra él, o su familia: "no voy a estar permitiendo faltas de respeto a mi persona, porque yo no he hecho absolutamente nada malo, yo llevo una vida tranquila en paz", dijo.

"Las demás personas no me conocen, me juzgan por relacionarme con algo que ni al caso, los invito igual a tener más coherencia cuando inventan cosas de una persona solo por tratarse de un familiar", sentenció el hermano de Fofo Márquez. Finalmente, Rodrigo agradeció el apoyo que ha recibido tanto él, como su familia.

