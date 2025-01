Rania de Jordania impone en sus outfits el amarillo brillante como el color que debes usar en primavera si tienes más de 50 años

¿Quién dijo que después de los 50 años no podemos llevar los colores más llamativos? Porque quien haya hecho esta afirmación tiene que ver el nuevo look de la reina Rania de Jordania, quien hoy nos sorprendió dando cátedra de cómo llevar el color amarillo brillante cuando se nos considera mujeres maduras. En su nueva aparición demostró que siempre se puede conseguir un balance para lograr una imagen divertida y moderna, pero sin descuidar la elegancia digna de una miembro de la realeza.

Este jueves la reina apareció en Instagram con una nueva foto junto al rey Abdalá II en la que felicitó a su esposo por su cumpleaños número 63; allí agregó el mensaje de, "¡Feliz cumpleaños! Eres el mundo para nosotros", acompañado de una foto de ellos dos juntos y sonrientes. La toma nos dejó ver al monarca con una imagen pulcra y elegante al usar un traje azul marino y zapatos cafés; mientras que del otro lado, la royal se lució con un vestido midi y tacones en color amarillo brillante, dejando ver que el neón está de regreso para la primavera 2025.

La reina Rania de Jordania sorprendió con un vestido midi en corte "A", mismo que ayuda a crear visualmente un efecto de alargamiento en la figura, especialmente por una cintura pequeña muy marcada; para acompañar, agregó un suéter amarrado con un moño justo por debajo del cuello, así como unas mangas de tres cuartos con la que brindó un toque más fresco a su imagen y que se ajusta perfecto al clima cálido de la primavera.

Así impuso tendencia con el nuevo color para primavera 2025. (Foto: IG @queenrania)

De acuerdo con la cátedra de moda de la royal, para un outfit tan icónico como este hay que crear un look monocromático en el que el amarillo brillante se debe de llevar de pies a cabeza, es decir, no sólo en el vestido, sino también en los tacones. Para la ocasión, la reina de 54 años apostó por unos stilettos con cinturón en el empeine. Finalmente, para sus complementos, agregó accesorios dorados con los que terminó de crear el look perfecto de la temporada.

Outfits elegantes para mujeres de 50 años en primavera 2025

La mejor forma de lucir elegante esta primavera, después de los 50 años de edad, es sumarnos a las tendencias de la temporada y con ello perderle el miedo a los colores que serán moda este 2025. Pues contrario a lo que se piensa, estos son piezas clave en el clóset de las mujeres maduras, y no sólo hay que tener aquellas prendas con colores como el negro, blanco, azul marino, beige u otros tonos neutros.

La gran prueba de ello es el más reciente look de Rania de Jordania en el que se olvidó de los colores más serios, para mostrar los más brillantes y dejar en claro que lo divertido no está peleado con la elegancia. Según sus cátedras de moda, hay que apostar siempre por los looks monocromáticos y así llevar este mismo tono de pies a cabeza para conseguir una imagen perfecta; si bien en su más reciente aparición en Instagram lleva el amarillo neón, en otras ocasiones la hemos visto con tonos pasteles.

En distintas ocasiones se ha lucido con este color. (Foto: IG @queenrania)

Algunas de las lecciones de moda de la reina de Jordania han mostrado que el color amarillo claro o pastel se puede llevar para lucir una imagen elegante y femenina que se puede llevar desde un evento social, hasta en la graduación de los hijos. Prendas básicas que toda mujer de más de 50 años tiene que tener para conseguir un estilo perfecto y crear decenas de outfits son pantalones, faldas, blusas, vestidos y zapatos, y para combinar calzado y accesorios blancos serán el complemento perfecto.

¿Qué color combina con el color mostaza en ropa?

Para la primavera 2025 el color amarillo brillante o el amarillo pastel no es el único que se podrá usar en todos lados, pues el mostaza también es una pieza clave del guardarropa sin importar nuestra edad; sin embargo, para las mujeres maduras de 50 años o más es un básico indispensable. La mejor parte de este color es que nos ayuda a lucir elegantes y sofisticadas, pero lo que es una realidad es que es difícil de combinar; es por ello que aquí te compartimos algunos colores con los que puedes combinar este color. Amarillo y negro es una combinación que siempre va a triunfar. (Foto: IG @queenrania)

Blanco

Negro

Gris

Café

Azul

Prendas con estampados

Morado

Rojo

Verde

Rosa

Naranja

El color mostaza también se puede usar en un look monocromático. (Foto: IG @queenrania)

