La reina Rania de Jordania enseña cómo usar un look total denim cuando tienes más de 50

Si algo distingue a la reina de Jordania Rania, es su sofisticada y elegante forma de vestir. La monarca sabe perfectamente qué y cómo usar cada una de esas prendas y por eso ha convertido en ejemplo de moda para muchas mujeres. Esta vez se hizo notar con un look total denim con el que dejó claro que es un estilo que no pasa de moda y es muy fácil de usar.

Este tipo de tendencias normalmente se hacen muy populares en primavera, pero Rania enseña que también pueden llevar en invierno y lucen igual de perfectas. Lo mejor de todo es que armar un total look denim es muy fácil porque hay todo tipo de prendas de mezclilla, solo debes usar lo indicado de acuerdo a la temporada.

El look denim comenzó a hacerse popular en las celebrities de Hollywood en la década de 1990 y con el paso de los años no se extinguió, solo se renovó. Y si quieres sumarte a esta tendencia, te decimos cómo puedes armarte un outfit elegante durante el otoño-invierno sin necesidad de que inviertas dinero en prendas nuevas.

No le temas a experimental un look con esta tendencia, sobre todo si eres una mujer arriba de 50 años. Este look le acomoda a todas las edades, solo debes elegir bien cada una de las prendas para que se convierta en un outfit elegante, de temporada y a la moda para luzcas como toda una mujer de la realeza.

No le temas a experimentar con este look, te hará ver moderna y elegante | Foto: Instagram @qeenrania

Rania de Jordania enseña cómo usar un total denim en otoño-invierno

La reina de Jordania utilizó únicamente dos prendas denim y con eso hizo que su look sobre saliera durante un evento social. Un pantalón de campana en azul marino y un blazer de mezclilla y manga larga, estas dos fueron las piezas clave para crear un outfit elegante pero no demasiado y eso sí, no pasó para nada desapercibido. Rania combinó su total denim con unos botines tabi.

El saco y los jeans fueron las dos prendas top para lucir elegante. Este es un look fácil de recrear que puedes llevar en otoño-invierno. Y para resaltar el outfit no olvides utilizar unas botas muy cool o botines negros, cafés oscuros o hasta pueden ser en tono vino. Procura combinar el color de tu calzado con tu bolso y definitivamente tu look se robará todas las miradas.

El blazer es un gran complemento del look | Foto: Instagram @qeenrania

Prendas denim atemporales para usar todo el año en un total look

Hay prendas denim que no pasan de moda y deben ser un básico en tu clóset como diferentes estilos de jeans, ten desde los más básicos hasta los más atrevidos y vibrantes, elige colores claros y oscuros para que sea más fácil crear un total look. Y no olvides usar prendas de temporada, de lo contrario tu look se verá poco moderno. Que estos básicos no te falten.

Top: en invierno puedes usarlos con blusas de mangas abajo

Corsé: los abotonados o con cuerdas en la espalda son lo más cool del momento.

Blazer: el básico de básicos que te sacará de apuros para completar tu look.

Camisa de mezclilla: combina perfectamente con todo, una oscura y una clara serían buena idea para tener en tu armario.

Chamarra denim: el más básico para todo el año, una overzise y una crop top son ideales.

| Foto: Pinterest

