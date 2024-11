Rania de Jordania revive los pantalones fuseau, una tendencia de los 80s con un look moderno, juvenil y extra elegante

La reina Rania de Jordania acaba de revivir una de las tendencias de hace más de 40 años que es fantástica para aquellas mujeres que aman estilizar sus piernas, volverlas las protagonistas del look y lograr un efecto kilométrico que destaque como nada más del outfit del día. Para ello la royal apostó por los pantalones fuseau, una prenda alejada de la moda actual, es decir, llevar un pantalón holgado, pues la idea de esta prenda es lucir algo más ajustado sin caer en el ahora odiado skinny jeans.

En su más reciente aparición para tener una charla con la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresariales, la esposa del rey Abdalá II apostó por un look total black en la que evidentemente el color negro se convirtió en el protagonista y de nueva cuenta la royal logró lucir una imagen de mujer de negocios, empoderada y muy elegante. Al igual que en el resto de sus looks no dudó en darle un toque muy moderno y juvenil, elementos que ya caracterizan su estilo, y para conseguirlo los fuseau, un saco ligeramente grande y con hombreras pronunciadas, una triada característica de la década de los 80s.

Por medio de su cuenta de Instagram, la recién convertida en abuela compartió las fotos de este encuentro y su outfit fue el que más sensación causó y el más comentado del momento. Así que si quieres sumarte a este estilo que conquistó aquellos años, conseguir una imagen en la que se balancee lo retro con lo moderno, debes de seguir los trucos de moda de la reina de Jordania que te ayudarán a lucir como fashionista y acaparar miradas.

En más de una ocasión la reina Rania nos ha dejado en claro que los atuendos monocromáticos son perfectos para cualquier momento del año, ya que aportan elegancia, glamur, son sencillos de combinar y nos elevan la imagen de muchas maneras. Ahora que la temporada de invierno está por iniciar, la también madre de familia se alejó de los colores convencionales de la época como el rojo, dorado o verde, para en su lugar lucir algo más sobrio como es el caso del color negro y aquí te dejamos algunas de las fotos y razones por las que se convierte en una alternativa para las mujeres jóvenes y maduras.