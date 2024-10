Los skinny jeans serán los protagonistas del otoño y Cynthia Rodríguez lo confirmó un outfit cómodo y calientito | FOTOS

Lo sabemos, el debate eterno de si los skinny jeans siguen de moda o no no ha parado desde el 2020 que con la llegada de la pandemia los cortes holgados se apoderaron de las tendencias, pero más allá del discurso de si sí o no podemos usarlo, lo cierto es que muchas todavía los tenemos como un básico del clóset que nos puede salvar en una emergencia. Aunque para algunas esta ya es la última opción de qué usar un día cualquiera, ahora que el otoño finalmente está aquí, todo parece indicar que se quedarán como uno de los cortes preferidos de la temporada y aquí te enseñamos a cómo usarlos.

Pues poco a poco las claves para usarlos y lucirte como una verdadera fashionista nos demuestran que los skinny jeans son perfectos para mantenernos calientitas ahora que el mal clima con frío y lluvias comienza a hacerse presente y si hay algo que aplaudirle a este estilo de pantalones denim es que, ¡combinan con todo!, por lo que no tendrás que sufrir en elegir una blusa, suéter o calzado, ya que todo queda perfecto con el efecto ajustado y alargado de las piernas. Así que si quieres lucirte este otoño, aquí te contamos más.

Recientemente Cynthia Rodríguez compartió un video en sus historias de Instagram presumiendo un look que además de cumplir con lo anterior, es atemporal y antiedad, pues funciona a la perfección para mujeres jóvenes que quieren marcar un estilo sencillo, pero también para aquellas new moms que quieren estar cómodas y preparadas para cualquier situación con sus hijos. Sigue los pasos de la exconductora y experta en moda para lucir fantástica con unos skinny jeans como protagonistas.

"Así mi look del día, día de jeans con tenis, un suetercito de rayas y un saquito. Cómoda porque nos toca día de paseo con bebé", dijo Cynthia Rodríguez en una de sus más recientes historias de Instagram.

Esta combinación puede ser perfecta para llevar los skinny jeans en otoño. (Foto: IG @cynoficial)

Cynthia Rodríguez presume en Instagram cómo usar skinny jeans en otoño

A través de sus historias de Instagram, Cynthia Rodríguez nos dio una pequeña muestra de cómo conseguir un look triunfador para el otoño en el que los skinny jeans son los grandes protagonistas de la temporada. De acuerdo con la cátedra de moda que lució la también madre de familia, hay que llevarlos en el tono clásico del denim, además de un corte entallado que ayude a resaltar la forma de las piernas, un truco que te ayudará a lucir unas piernas kilométricas y a lucir más alta sin la necesidad de recurrir a los tacones.

Por otro lado, en este outfit que pueden llevar mujeres de todas edades también deja en claro que los tiros altos siempre serán el mejor complemento de la confección de estos pantalones, pues terminan de definir la figura al marcar una cintura pequeña y además a conseguir un alargamiento de la figura. Cabe destacar que en su look del día, la famosa de 40 años apostó por agregar tenis blancos y de plataforma que sin duda te ayudarán a verte más moderna.

Finalmente, en su apuesta de outfit del día, Cynthia Rodríguez agregó un suéter de rayas en tonos blancos y negros, una de las prendas que también es básica del guardarropa y que puedes llevar en cualquier momento. Por supuesto, para restarle sencillez a la imagen, la exconductora no dudó en agregar un saco corto en color azul marino y botones dorados que agregar elegancia y glamur a la imagen, incluso si se combina con tenis.

Este es el resultado de un look ganador para el otoño. (Foto: IG @cynoficial)

¿Qué quiere decir jeans skinny?

Los skinny jeans son un tipo de corte de pantalones de mezclilla, casi siempre con telas stretch, que son ajustados a la silueta del cuerpo y que se pueden llevar en tiros a la cadera o ultra altos. Su traducción al español podría entenderse como unos jeans de "piel", esto por lo entallados que deben de quedar a las piernas; es importante que no se confundan con los Slim, mismos que destacan por ser ligeramente más holgados, aunque siguen recuperando la forma natural de las piernas.

¿Cuándo regresan los skinny jeans?

El 2024 fue el año que marcó el regreso de los skinny jeans que cada vez comienzan a apoderarse de las tendencias en nuestras tiendas preferidas y su renacimiento viene con las tendencias de la época, pues son cómodos y sencillos de combinar, ya sea para un look informal o uno semiformal. Además en esta época del año son grandes aliados de los abrigos, de las botas altas y más, como es el caso de los mocasines que también están de vuelta.

¿Te sumas a esta tendencia? (Foto: IG @cynoficial)

