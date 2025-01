¿Cuántos tamales se recomienda comer el Día de la Candelaria?, esto dice una nutrióloga

Sabemos que ya se acerca el Día de la Candelaria, lo que significa que habrá tamales por todos lados, pero si ya dejaste atrás el maratón Guadalupe-Reyes y quieres seguir cuidando tu alimentación si excederte y comer de más, de la mano de una experta en nutrición, te vamos a decir cuántos tamales es lo indicado comerte en esta temporada para que te sigas cuidando y cuántas calorías tiene cada uno.

De acuerdo con la Nutrióloga Bariatra de Bib System, Julieth Puello en entrevista para El Heraldo de México, durante la temporada decembrina que incluyen las posadas, año nuevo, navidad y reyes, suele haber un aumento de peso de entre cinco y seis kilos en las personas que no cuidan su alimentación y tienen excesos.

No es novedad que dichas festividades comamos muchas grasas saturadas, azúcar refinada y harinas, alimentos que hacen que sintamos pesadez o tengamos efectos gastrointestinales como diarrea y al no hacer un gasto físico, la grasa y las calorías extras se acumulan en el cuerpo y ahí es cuando vienen los kilos de más.

Si tu meta es seguir con un régimen alimenticio saludable puedes conseguirlo por tu bienestar y para tu salud y para ello, la nutrióloga nos compartirá algunos consejos que nos van a ayudar a no perder la motivación y abandonar nuestros objetivos, aún cuando se presenten antojitos tan deliciosos como los tamales.

No es novedad que dichas festividades comamos muchas grasas saturadas, pero debemos cuidar nuestra salud | Foto: Freepik

¿Cuántos tamales es recomendable comer al día?

Según la experta en Nutrición Julieth Puello lo indicado es solo comerse una quinta parte de un tamal, esto debido a que es una comida bastante pesada, ya que está elaborada con manteca y grasas saturadas. Lo que también suele tener un impacto negativo es que comemos los tamales por la noche y esto es muy pesado para nuestro cuerpo.

La nutrióloga hace énfasis en que la mayoría de las personas no solo se come un tamal sino varios, lo que de por sí no está bien para nuestro cuerpo, pero todavía es peor cuando le añadimos atole y bolillo para hacer una torta, estos complementos junto con el tamal tienen un total de 600 a 700 kilo calorías.

Es recomendado dar una pequeña probada por antojo pero no excederse en comer demasiado | Foto: Pinterest

Sugiere no eliminar por completo estos alimentos, pero sí reducir considerablemente la cantidad de ingesta de cada uno, recomienda dar una pequeña probada por antojo pero no excederse en comer demasiado porque esta comida nos puede hacer romper con el esfuerzo que previamente hayamos hecho para cuidar nuestra alimentación. Pero no solo afecta aquellos que ya llevaban un régimen saludable, también es peligroso sobrepasarse para personas que padecen enfermedades como diabetes e hipertensión.

¿Qué pasa si una persona con hipertensión come tamales?

Si una persona con hipertensión come tamales, puede haber ciertos riesgos o efectos adversos dependiendo de la cantidad que consuma y de cómo estén preparados. La hipertensión requiere un control cuidadoso de la dieta, y los tamales pueden contener ingredientes que no son ideales para quienes padecen esta condición, por lo que es ideal consultar a un médico para evitar amenazas a su salud. Si una persona con hipertensión come tamales, puede haber ciertos riesgos | Foto: Freepik

¿Cómo mantener la motivación para mantenerse saludable?

Si quieres mantener un estilo saludable, la nutrióloga recomienda tener un calendario de actividades, para que tengamos una estructura y planificación. Por ejemplo, hoy martes a las 7 pm hacer ejercicios de estiramiento, mañana miércoles toca baile, pero no olvidar comer saludable. También puntualiza en que dormir bien necesario, incluso, cuando se logra, el cuerpo de inmediato identifica que descansamos mejor, por consiguiente vamos mejor al baño, nuestra actitud cambia y eso es lo que realmente es parte de nuestro cambio de estilo de vida.

