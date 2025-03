Horóscopo de Nana Calistar HOY 14 de marzo, Virgo y Capricornio serán felices

Nana Calistar trae para ti los horóscopos de hoy 14 de marzo, es un día especial pues hay eclipse lunar total, por lo que veremos la luna iluminada de rojo y la buena noticia es que trae una energía de cambio que te hará replantear lo que ya no funciona en tu vida y te ayudará a soltar todo lo que ya no te aporta.

El eclipse en el signo virgo es de por sí un empuje para la renovación. Así que no será raro que empieces a sentir la necesidad de cambiar, pero abre bien los ojos pues este periodo será de seis meses de transformación.

Horóscopo de Nana Calistar hoy 14 de marzo

Piscis

Debes aprender a decir que no y no estar siempre para esas personas que te han traicionado o engañado en tu pasado, es momento de poner un alto a todo y darte cuenta de que solo tienes esta vida para ser feliz, deja de mendigar cariño, amor y atención por quien no te da ni te ofrece nada. Vienen días en los cuales andarás algo melancólico no te preocupes y comienza a resolver los problemas que te quejan.

Acuario

Ya déjate de cosas absurdas y atiende tu vida, entras en una etapa muy fuerte en la cual el atraso y mala energía que te había mermado la existencia comenzará a desaparecer, es momento que disfrutes lo que tienes y lo que viene, no te quedes con ganas de nada y aprovecha bien todo. Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, sino confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí.

Capricornio

Cada que sientas necesidad de una persona a tu lado o pareja, piensa un poco en lo que has logrado individualmente, ten presente que no requieres de nadie para labrar tu felicidad, necesitas mucho de fuerza de voluntad e inteligencia para poder aceptar que a veces es mejor estar solo o sola sin rendir cuentas que tener a alguien que afecte tu libertad. Te han estado mintiendo y engañado mucho en estos días una persona muy cercana a ti.

Sagitario

Un nuevo amor podría surgir en estas fechas, comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy al pendiente de ti. Pon atención hacia el camino que sigues, podrías equivocarte en tu rumbo y tomar uno que no te corresponde sé más inteligente. En cuestión de amor debes aprender a no depender de ninguna persona pues cuando esta se vaya te quedarás con las manos vacías y caerás en depresiones.

Escorpión

Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, en estas fechas recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme que solo te pondrá de mal humor. Habrá momentos del día en que te sientas bien perdido o perdida y no sepas que camino agarrar, ten en cuenta que muchas de tus malas decisiones son por no conectar el cerebro con el corazón.

Libra

Estrés laboral y cansancio, tienes que dormir más y dejar de pensar tanto antes de ir a la cama, las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti. Eres una persona muy entregada y mereces a una persona igual a ti. Probabilidad de inversión en un negocio que tiene que ver con ventas, te va a ir de maravilla. Recuerda que no naciste pa ser plato de segunda mesa, aléjate de relaciones prohibidas. No mal gastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno. Los astros tiene un mensaje para ti. Foto: Copilot

Virgo

Si tienes una relación ten presente que no todo deben de ser palabras sino también hechos, muéstrale a tu pareja lo que sientes con detalles y acciones que fortifiquen el amor que sientes. Aguas con celos. Una oportunidad de un negocio de compra y venta es ideal para mejorar tus ingresos. Familiares se mortificarán por ti. Ten mucho cuidado con una persona de tez blanca pues podría ocasionarte problemas con tu pareja en caso de tener.

Leo

Ten mucho cuidado con oportunidades que llegarán a tu vida, muchas no serán del todo buenas. Cuida mucho tu relación en caso de tener una pues podrías caer en celos tontos a causa de tus inseguridades. Una amistad tuya te va a buscar en estos días para que le des un consejo. Siempre buscando la perfección a toda costa y medida, no te dejes manipular por personas sin cerebro que solo buscarán afectar tu día o desestabilizar la poca paz que te cargas.

Cáncer

En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o una situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores. No gastes tanto en cuestiones que no necesitas porque estas por entrar en una etapa económica con algo de carencias. Como enemigo o enemiga no tienes piedad y siempre esperarás el mejor momento pa dar tu golpe.

Géminis

Habrá quien te va a meter el pie o andará de gaznate suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle pues son personas que ni vida poseen y solo buscan la manera de fregar a alguien. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues en estos días te darás cuenta del tipo de amistades que te andas cargando y que de todas esas no se hace una.

Tauro

Si ya tienes pior es nada deja de andar dándole atole con el dedo a otras personas sobre todo en las redes sociales, hay posibilidades que te cache tu pareja y se te arme la de Dios es Padre. La llegada de dinero extra, nuevas amistades y una persona que significará mucho para ti cada día está más cerca. Recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios.

Aries

Tus esfuerzos y dedicaciones se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace mucho. Tu carácter será tu mejor arma pa atosigar a quien te quiera ver la cara. No todo en la vida es trabajo, no descuides tanto a tu familia y no busques fuera de casa lo que tienes ahí. Vienen problemas en el estómago como gastritis o colitis, cuida más tu alimentación pues podrías requerir una intervención quirúrgica.