Moda: La reina Isabel II y su estilo único que rompió todas las reglas

La reina Isabel II se volvió tendencia la mañana de este jueves 8 de septiembre, ya que el Palacio de Buckingham emitió un comunicado con el que se encendieron las alertas por su actual estado de salud tras una recomendación para que permanezca "bajo supervisión médica". Por supuesto, al tratarse de un tema de interés mundial, miles de personas han comenzado ha hablar sobre la monarca desde los aspectos más importantes de su vida, el protocolo que se seguiría en caso de su muerte, sus icónicos broches y joyas preciadas, así como el estilo con el que revolucionó la moda al romper todas las reglas.

Al pensar en su majestad, lo primero que pasa por nuestra mente son sus conjuntos de falda o vestido con abrigo, sus sombreros, guantes y otros accesorios con los que logró imponer un estilo atemporal y perfecto para usar en cualquier ocasión; es por ello que no sorprende verla la mayoría del tiempo con prendas similares en las que sólo cambia el color que puede ir desde tonos oscuros, hasta los más encendidos como el rosa y verde neón, incluyendo el azul eléctrico. Por supuesto, cada tono escogido a la perfección siguiendo un estricto protocolo.

En sus prendas también destacan diseños con pedrería. (Foto: IG @theroyalfamily)

Bajo la idea de este protocolo no sólo destaca la elegancia, sino que también sus looks son magníficos para presentar al mundo entero (o a personas específicas, en el caso de las reuniones privadas) una imagen diplomática con la que transmite otros elementos como la esperanza o la estabilidad; sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que al menos en la última década rompió todas las reglas para las royal y logró crear el estilo atemporal perfecto.

Estilo único y característico, así revolucionó la moda de las royals

En otras ocasiones te hemos contado cómo diversas reinas y princesas han hecho de una sola prenda un básico del guardarropa, pero la reina Isabel II es el gran ícono de la moda al haber logrado que la forma en particular de los vestidos, abrigos y sombreros e incluso su collar de tres filas de perlas nos hicieran pensar automáticamente en ella.

El color siempre ha sido parte de su estética. (Foto: IG @theroyalfamily)

La reina y el duque de Edimburgo en las celebraciones por los 90 años de su majestad. (Foto: IG @theroyalfamily)

Por su puesto, en un estilo único como este no es lo único a tomar en cuenta y justo como señalábamos arriba, cada una de sus prendas destaca por el color, ya que ha apostado tanto por los oscuros, los pastel e incluso los más llamativos que la colocan en la mira de todos. Detalles como estos no pasan por alto para nadie e incluso en producciones cinematográficas, la estética de la Reina siempre se hace presente y resalta no sólo por lo colorido, sino también porque en un día no luce un mismo look, pues se cambia varias veces según su agenda y reuniones.

Lo anterior no quiere decir que la vida útil de cada prenda es de un sólo uso, pues según su asistente personal y asesora, Angela Kelly, su majestad suele ser muy "ahorradora", además que cada una de sus combinaciones se debe reciclar y durar por décadas, y según la experta, "la vida útil de un traje puede llegar a ser de unos 25 años". Esto convierte a la monarca británica en una de las primeras miembros de la realeza en reutilizar su ropa para varias ocasiones, un detalle que actualmente es sumamente aplaudido en la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Sus sombreros y broches no pueden faltar en su estética. (Foto: IG @theroyalfamily)

Su collar de perlas es igual de icónico que sus looks. (Foto: IG @theroyalfamily)

Claro que para que todo esto pueda ser posible se debe ser muy cuidadoso con la temporalidad de la ropa y algo por lo que destaca la reina Isabel II, que hoy tiene a todo el mundo preocupado, es que rompió las reglas de la moda al no seguir las tendencias de cada temporada, sino que con sus trajes logró crear un estilo atemporal con el que ha dado mucho de qué hablar. Tanto es el furor de su estética que incluso tiene looks que resultan icónicos y con los que marco historia.

Algo que es importante destacar es que la reina Isabel II no sólo apuesta por atuendos en un solo tono, sino que en sus looks podemos encontrar estampados, como este vestido de flores, pero no es el único, pues esta misma semana la monarca se robaba todas las miradas del mundo al recibir a la primera mininistra Liz Truss con una falda de cuadros en color gris, una blusa de botones y un suéter a juego.

Esta es la última foto de la monarca junto a Liz Truss. (Foto: IG @theroyalfamily)

