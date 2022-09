Rania de Jordania: estos son sus trucos para usar maxi faldas después de los 50 años

Rania de Jordania es uno de los íconos de la moda más importantes dentro del mundo de las royals, pues con su estilo ha logrado marcar tendencia para las mujeres de más de 50 años que buscan causar sensación sin perder la elegancia y en su estética no sólo encontramos looks en jeans, ni vestidos midi (los clásicos de la realeza sin importar la edad), pues también ha convertido a las maxi faldas en un básico que no puede faltar en ningún guardarropa.

Y es que no importa si son de la tela más fina y costosa o de mezclilla, las combinaciones que se pueden lograr son perfectas para imponer estilo y no perder ese toque de elegancia. Por supuesto, las maxi faldas son ideales para lucir en cualquier ocasión, y así como se pueden llevar en looks informales y para la oficina, también son perfectas para eventos importantes, tal y como lo ha demostrado la reina de Jordania en sus encuentros con diplomáticos.

El denim también puede lucir elegante. (Foto: IG @queenrania)

Claro que además de tener varios diseños de este tipo de prendas, se debe tener cuidado con ciertos detalles con los cuales la imagen puede verse muy beneficiada o afectada, de apostar por los incorrectos. Por supuesto, la esposa del rey Abdalá II tiene los mejores consejos y recomendaciones para lograr una imagen perfecta y sofisticada, pues el truco está en saber cómo crear armonía para destacar entre el resto.

El primero de los detalles que no deben pasar por alto son los tiros altos, pues son ideales para crear un efecto alargador gracias a lo largo de las prendas, así como para marcar una minicintura. Algo que puedes comprobar en todos los looks de la royal es que esto es básico para crear su estilo, pues sin importar la forma de la caída de la falda ayudará con el propósito de estilizar la silueta sin importar el tipo de cuerpo de quien las luzca.

A pesar de ello, Rania de Jordania ha dejado ver que su estilo favorito es el de la caída en "A", un factor que puede ayudar a alargar la figura en las mujeres bajitas, sobre todo si la falda se combina con unos zapatos nude, así que si eres mujer bajita y quieres alargar tu figura sin necesariamente recurrir a los tacones, esta combinación es ideal para ti.

Los tacones nude son perfectos para alargar la figura. (Foto: IG @queenrania)

Otra de las características de las maxi faldas es que se los largos ideales son a media pantorrilla y esta es la razón por la que las prendas deben tener tiros altos con los cuales crear armonía en la silueta; sin embargo, la reina ha demostrado que hay ocasiones en las que se puede lucir igual de glamurosa al apostar por modelos que van por debajo de las rodillas. Lo que no se debe perder de vista es que en ambo casos las blusas juegan factores importantes.

Y es que las mangas por debajo de los codos son fundamentales para crear armonía en los looks, además que llevarlas en tonos claros o blancos es la mejor alternativa para que las faldas sean las que tienen el gran protagonismo. Un ejemplo perfecto es esta combinación en la que vemos blanco, fucsia y nude.

Los tiros altos ayudan a marcar la cintura. (Foto: IG @queenrania)

Por otro lado, después de los 50 años se deben tomar en cuenta otras recomendaciones y es que las blusas siempre deben de ir fajadas dentro de las faldas, además que deben ser ligeramente ajustadas al cuerpo para crear armonía, sobre todo cuando las faldas tienen una caída recta y ligeramente ajustada; mientras que en aquellos casos en los que hay mucho vuelo en el ruedo, las mangas pueden tener más volumen y así estilizar una figura llena de curvas.

Entre las cátedras de moda que Rania de Jordania ha realizado con sus diversos looks también destaca que las maxi faldas sólo van lisas en contadas ocasiones, pues los detalles y texturas ayudan a crear una imagen perfecta. Prueba de ello es el ruedo con vuelo en un look denim, fruncido en los diseños más ajustados e incluso bordados para crear una tendencia bicolor perfecta.

Finalmente, un truco que puede ayudar a cualquier mujer después de los 50 años es que al lucir colores neutros o un look monocromático, se puede agregar color ya sea en los accesorios o en el calzado, como en esta última foto de la reina de Jordania, donde el rojo destaca frente al negro y blanco.

Las maxi faldas bicolor se deben combinar con la blusa. (Foto: IG @queenrania)

